Paulina Núñez: “¿Derechita cobarde? No hay nada más valiente que lograr acuerdos”

La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), comentó sobre las negociaciones políticas en el marco de la discusión por la megarreforma que impulsa el Gobierno.

En conversación con El País, Núñez abordó las declaraciones de la diputada republicana Stephanie Jéldrez, quien planteó que el electorado de derecha “castiga la moderación” y habló de la “derechita cobarde”.

“Creo en la libertad de expresión y en que cada uno se manifieste como la parezca, pero prefiero pecar de ingenua con tal de lograr resultados como los que tuvimos el jueves (con los parlamentarios el PPD), que fueron una inyección de energía para quienes todavía creemos en que en el Parlamento, se parlamenta. Esto no es ni más ni menos que lo que decidí al dedicarle mi vida a la política: propiciar acuerdos, que el diálogo siempre gane a la imposición y que mi verdad no tiene ser la única, sino al revés”, señaló la presidenta del Senado.

La parlamentaria sostuvo que “cuando uno logra acuerdos no es que ceda, sino que recoge lo mejor de cada uno pensando en un bien superior. Cuando uno está en la política, piensa en el país. Y cuando se nos ha tildado de “derechita cobarde”, una frase que pasó las fronteras de España y que se instaló en nuestra región, lo que digo es que no hay nada más valiente que lograr acuerdos”.

“Al final del día, siempre es más fácil quedarse atrincherado en tus ideas o sentarse esperando que el resto tome decisiones. Difícilmente, uno puede construir mayorías cuando no sale del yo”, expresó.

Respecto al término de “derechita cobarde”, la senadora sostuvo que “alguien por ahí decía que es bien peyorativo. Pero en Chile decimos: “Al que le caiga el poncho, que se lo ponga”. Y nosotros, nada más alejados de aquello”.

“En mi carrera política me ha tocado estar en varios acuerdos. Y que yo presida el Senado es fruto de un acuerdo de gobernabilidad. Para mí, y lo practico en mi vida, más allá de la política, las formas son tan importantes como el fondo de los asuntos”, subrayó.

Al ser consultada si es un error creer que la megarreforma sea aprobada por un margen mínimo en el Senado, Núñez indicó “no hablaría de error porque se aprobó en general y con 26 votos y eso es una mayoría”.

Pese a ello, afirmó que sería mejor mejor que tenga votos de la oposición. “No es que sea un error que se apruebe con 26, pero sin duda es muchísimo mejor que tenga apoyos transversales”, precisó.