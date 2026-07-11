Senador Juan Luis Castro: "Han sido días desafortunados en cuanto a la imagen del Partido Socialista"

El senador Juan Luis Castro (PS) se refirió a las tensiones al interior de la oposición tras el acuerdo alcanzado por senadores del PPD con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en el marco de la megarreforma.

En conversación con Radio Bío Bío, Castro detalló que la última reunión entre los partidos opositores fue “más positiva de lo que esperaba”, debido a que hubo “mucho sinceramiento del momento difícil y turbulento” que han atravesado diversas colectividades.

El parlamentario sostuvo que “es la hora de que la oposición tome un camino serio y claro, que coloque en el eje los problemas de la megarreforma y que, más que intereses de grupo o de partidos, tiene que ver un interés común”.

“Todos los presidentes expresaron de algún modo una voluntad de mejora, en el sentido de corregir, de tener cautela, de usar adecuadamente el lenguaje, de no ser disruptivo, sino que ayudar a lo propositivo, que es lo que a la gente le interesa más que la disputa o más que la pirotecnia de dimes y diretes que ha primado desgraciadamente en estos últimos días”, comentó.

En cuanto al acuerdo del PPD, el legislador explicó que “fue bastante súbito” y que el presidente de la colectividad, Raúl Soto, ha sido “taxativo” en señalar que se trata de un acuerdo parcial que “no involucra a todos los senadores PPD”.

Asimismo, indicó que dicho entendimiento “no es suficiente para que ese partido no deje de concurrir con todos nosotros al Tribunal Constitucional por los temas tributarios y por los temas medioambientales”.

“Por lo tanto, quedó como una situación aislada que no va a tener un mayor impacto ni en la votación ni tampoco en la decisión de los partidos políticos opositores de seguir adelante con el esfuerzo de corregir esta megarreforma que está hoy día en un punto delicado, al borde de votarse”, añadió.

Respecto a los momentos tensos que se vivieron esta semana en el Partido Socialista, Castro sostuvo que “han sido días desafortunados en cuanto a la imagen de una institución tan fuerte e histórica como el Partido Socialista, que se vea envuelta en una disputa en donde el origen son más bien los fantasmas que las realidades”.

En esa línea, afirmó que “la institución, la mesa del partido, seguimos vigente y seguimos interlocutando con todos los actores”, aunque planteó que el debate debiera estar “muy por sobre la chimuchina, muy por sobre el dimes y diretes que se ha visto en estos días y que no es parte del socialismo en su esencia”.

“En todos los partidos, de tanto en tanto se ventilan cosas que ojalá se pudiera lavar la ropa sucia en casa. Eso sería lo óptimo; no siempre ocurre, pero eso no nos mueve un milímetro del propósito de fondo”, afirmó.

Sobre el avance de la megarreforma, el senador señaló que el proyecto “está llegando ya a la recta final” y que será votado el miércoles 15 de julio en el Senado.

“Yo creo que estamos en las horas en que se están entregando las últimas indicaciones. A contar del lunes, martes o miércoles entran las votaciones de comisión”, explicó.

Finalmente, Castro sostuvo que el Gobierno “está agotando sus últimos cartuchos de tratar de buscar acuerdos muy parciales sobre ciertos temas puntuales”, mientras la oposición mantiene su intención de recurrir al Tribunal Constitucional.

“El corazón de la reforma se ha mantenido relativamente intocable y sabiendo que nosotros vamos a recurrir —claramente toda la oposición— al Tribunal Constitucional en dos sendos escritos, uno de los parlamentarios diputados y otro de los senadores”, recalcó.