Trump dice que hay "mil misiles listos" para atacar Irán tras amenazas de muerte

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que contaba con hasta un millar de proyectiles listos para lanzar contra Irán en caso de que las autoridades de la República Islámica cumplieran con sus advertencias y atentaran contra la vida del mandatario, en un contexto de renovada tensión en el que Teherán acusó a Washington de “violar” el acuerdo preliminar para poner fin al conflicto en Oriente Próximo alcanzado entre ambos países el pasado 17 de junio.

“Mil misiles están listos y preparados para atacar la República Islámica de Irán, y miles más se lanzarán inmediatamente si el Gobierno iraní cumple su amenaza, pronunciada en muchos rincones del mundo, de asesinar, o intentar asesinar, al actual Presidente de los Estados Unidos de América, en este caso, ¡a mí!”, aseveró el mandatario norteamericano en una publicación compartida en redes sociales.

En el mismo mensaje, Trump afirmó que “ya se han dado las órdenes” pertinentes para que así fuera y garantizó que el Ejército estadounidense no solo estaba listo para actuar, sino que además estaba “dispuesto y capacitado (…) para diezmar y destruir por completo todas las áreas de Irán”.

Este imperativo, agregó el inquilino de la Casa Blanca, tendría vigencia “durante un año, con posibilidad de prórroga”.

La advertencia de Donald Trump llegó después de que el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, arremetiera ese sábado contra el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, por “violar” el memorando de entendimiento estadounidense-iraní de mediados de junio. Una violación, subrayó, “que sigue a otras violaciones y errores por parte de Estados Unidos”.

En concreto, Araqchi aludió al incumplimiento del párrafo 9 del citado texto, que señalaba que, “a la espera de un acuerdo definitivo”, Estados Unidos e Irán se comprometían a “mantener el status quo” de la República Islámica, por lo que la Casa Blanca “no impondrá nuevas sanciones ni desplegará fuerzas adicionales en la región”.

Esta crítica llegó después de que el Gobierno estadounidense incluyera en su lista de sanciones a Ali Ansari, al considerarlo un “patrocinador clave” del nuevo líder supremo iraní, el ayatolá Mojataba Jamenei, pese a que el artículo 9 del preacuerdo limitaba la capacidad de Washington de sancionar a Teherán.

Por otro lado, fuentes oficiales estadounidenses explicaron que otra de las exigencias a Irán era un compromiso público para garantizar la libre navegación segura en el estrecho de Ormuz antes de ese sábado.

“La administración Trump exige que Irán emita el sábado una declaración pública reconociendo la apertura del estrecho de Ormuz y comprometiéndose a cesar los ataques contra buques mercantes”, declararon funcionarios estadounidenses a la prensa en una rueda de prensa el viernes, según informaron Axios y The Wall Street Journal.

Estas exigencias, según estas fuentes, fueron trasladadas a los negociadores iraníes tanto de manera directa como a través de la mediación de Pakistán y Qatar.