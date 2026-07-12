Bachelet suma encuentro diplomático en Bahréin en campaña por liderar la ONU

La expresidenta Michelle Bachelet concretó una parada estratégica en su despliegue internacional al sostener una reunión bilateral con el ministro de Asuntos Exteriores de Bahréin, Abdullatif bin Rashid Alzayani. La cita se inscribe en la intensa campaña global que lidera la exjefa de Estado para suceder a António Guterres en la secretaría general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El encuentro con el canciller bahreiní reviste una importancia táctica de primer orden, por cuanto el reino del golfo Pérsico ocupa actualmente un asiento en el Consejo de Seguridad, organismo de la ONU encargado de proponer la terna definitiva a la Asamblea General.

A través de sus canales oficiales, la exjefa de Estado dio cuenta del diálogo, el cual estuvo fuertemente cruzado por la escalada bélica y los focos de inestabilidad geopolítica que tensionan a Medio Oriente. “En un momento de profunda preocupación por los graves conflictos y tensiones que afectan a la región, fue una oportunidad para intercambiar visiones sobre los desafíos que enfrenta la comunidad internacional y reafirmar la importancia del diálogo, la diplomacia y el multilateralismo”, explicitó la otrora Alta Comisionada para los Derechos Humanos.

Campaña sin respaldo de La Moneda y apoyos del eje regional

La escala diplomática en Manama corona un periplo que se ha extendido por diversos continentes durante el primer semestre, abarcando audiencias con autoridades de potencias como Inglaterra, Rusia, Francia, China y Dinamarca. El activismo internacional de la exmandataria contrasta con la posición adoptada por el Palacio de La Moneda: la administración del presidente José Antonio Kast resolvió institucionalmente no entregar un respaldo oficial a su candidatura. Sin perjuicio del desmarque del Ejecutivo chileno, la postulación de la médico mantiene una base de sustentación política robusta en el Cono Sur, apalancada por los patrocinios explícitos y el soporte diplomático de los gobiernos de México y Brasil.

Antes de retomar su itinerario por el extranjero, Bachelet protagonizó una breve estadía en Santiago para inaugurar un encuentro nacional de alcaldesas enfocado en liderazgos femeninos y democracia local. En dicha instancia, la exautoridad ironizó sobre su futuro inmediato ante las jefas comunales: “Espero que la próxima vez, si soy seleccionada secretaria general, la reunión sea en Nueva York”. Debido a las exigencias de su agenda de captación de apoyos en Europa y Asia, la exmandataria debió ausentarse de compromisos locales de alta visibilidad, restándose de la cumbre de cambio climático liderada por Al Gore y del acto ecuménico por el bicentenario de la Presidencia de la República realizado en La Moneda.