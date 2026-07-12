Cuba logra reconectar su red eléctrica tras el segundo apagón nacional en menos de una semana

Cuba restablece su red eléctrica tras un segundo apagón nacional en menos de una semana, con las reparaciones obstaculizadas por una escasez de combustible provocada por el bloqueo estadounidense, indicaron las autoridades. La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) informó que la corriente de energía quedó restablecida a las 6H30 hora loca del domingo 12 de julio.

Tras más de 24 horas de trabajo para reconectar el Sistema Electroenergético Nacional (SEN), un proceso que se vio ralentizado y dificultado por la escasez de combustible, los ingenieros lograron acelerar el restablecimiento del servicio durante la noche del sábado al domingo.

Según la compañía, más del 65% de los hogares de La Habana, con una población de 1,7 millones de habitantes, ya recuperaron el servicio eléctrico, aunque continuaban los cortes programados debido a la baja producción de electricidad.

Este fue el cuarto apagón generalizado en seis meses y el noveno desde finales de 2024 que sufre la isla, de 9,6 millones de habitantes. El anterior se produjo el lunes, a causa de una fluctuación de voltaje combinada con la baja producción de electricidad debido a la escasez de combustible. La UNE tardó entonces dos días en restablecer el sistema.

Tiempos sin luz

Los habitantes se sienten frustrados ante la falta de corriente eléctrica en tiempos de calor veraniego.

“¿Qué puedo hacer? No puedo hacer nada, solo adaptarme para seguir viviendo en este país, lamentablemente, eso es todo, no puedo hacer nada más”, declaró a la AFP Eneyda Gómez, una jubilada de 71 años.

“La nueva caída del SEN, con muy pocos días de diferencia, añade tensiones a la recuperación”, dijo el sábado en X el presidente Miguel Díaz-Canel, quien subrayó que el proceso se torna “muy complejo, bajo el genocida cerco petrolero” de Washington a la isla desde enero.

Las autoridades de la UNE sostienen que la escasez de combustible fragiliza el sistema y hace que sean más lentos los trabajos de recuperación. La situación es más compleja porque los generadores de respaldo funcionan con diésel, un hidrocarburo que importa Cuba, por ahora bloqueado. Desde enero la administración del presidente Donald Trump solo ha permitido la llegada a la isla de un petrolero ruso con 100.000 toneladas de crudo.

En Cuba, sumida en una severa crisis económica, los apagones cotidianos superan las 30 horas consecutivas en La Habana y se prolongan durante varios días en algunas provincias, lo que genera recurrentes protestas con toques de cacerolas en la isla.

Más presión para Cuba

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que su país seguirá tomando medidas para impulsar reformas económicas y políticas en la isla. “Los líderes de Cuba simplemente deben optar por comprometerse con reformas reales, la paz y la prosperidad, antes de que sea demasiado tarde”, subrayó el secretario en un comunicado.

Estas declaraciones las dio el sábado 11 de julio con motivo del quinto aniversario de las protestas masivas en las que participaron miles de cubanos denunciando la escasez y la falta de libertades.

Rubio recordó que los Estados Unidos podría establecer una nueva relación diplomática con Cuba, siempre y cuando el régimen reforme su economía y su política.