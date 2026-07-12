Feria del Libro Independiente reunirá a 16 editoriales y librerías en el Barrio Yungay

Casona Compañía, ubicada en Compañía de Jesús 2820, en pleno Barrio Yungay, será sede este sábado 11 de julio de una nueva edición de la Feria del Libro Independiente. La actividad se desarrollará entre las 11:00 y las 19:00 horas, con entrada liberada y una programación gratuita abierta a toda la familia.

La feria se realiza en colaboración con la asociación Editoriales de Chile y reunirá a 16 editoriales, librerías y proyectos independientes provenientes de distintos territorios del país. El objetivo de la jornada es fortalecer la circulación del libro y la cultura escrita fuera de los circuitos tradicionales de la industria editorial.

Entre los participantes de esta edición figuran Librería Letras Nómadas, Odisea Libros, Ensamble Libros, Editorial Oso de Agua, Editorial Matecito Amargo, Traza Editora, Editorial Perras Palabras, Kálei, Descontexto Editores, Editorial Amanuta y Calcetines Animados Editorial. También estarán presentes Trazos de Aves, La Inquieta Librería y los ilustradores El Cometa Ludo, Mai Editorial y Libro a tu pinta.

Programación gratuita

La jornada contempla una programación paralela abierta a todo público. Entre las 12:00 y las 13:00 horas se presentará el espectáculo infantil de kamishibai “Voces del mundo”, a cargo de la editorial Calcetines Animados. Luego, entre las 14:00 y las 16:00 horas, se realizará un DJ set de Yoram Neptuno.

De 16:00 a 17:00 horas, la editorial Trazos de Aves ofrecerá el conversatorio “Publicar literatura especulativa desde Latinoamérica en Chile: revisa Sofón y Latinoamérica Editada”. Posteriormente, entre las 17:00 y las 18:00 horas, la editorial Letras Nómadas presentará el libro “Escuelas Normales de Preceptores y Preceptoras. Fundación, tensiones y expansión”, que aborda la historia de la formación docente en Chile.

La jornada cerrará entre las 18:00 y las 19:00 horas con la presentación de los libros “Para salir de la barbarie” y “Sin Máscaras”, a cargo de la librería Odisea, con la participación del autor y ex alcalde de Recoleta, Daniel Jadue. Ambos títulos proponen relecturas contemporáneas del pensamiento político y social del siglo XX.