Ibáñez: "Tenemos los puentes quebrados con el ministro Quiroz"

El senador Diego Ibáñez (FA) abordó la tramitación de la megarreforma y acusó falta de diálogo con la oposición por parte del Gobierno.

En conversación con Radio Bío Bío, el legislador afirmó que “el gobierno está obsesionado con sacar su megarreforma por un voto. Tienen un senador menos, que va a ser procesado por presunta corrupción. Se está sosteniendo en un solo voto”.

“Nosotros creemos que la mejor invariabilidad es un acuerdo político transversal que mire la economía de las familias desde la pequeña empresa, desde el sueldo de la clase media, y no esta megarreforma que es muy eventual en los efectos que podría provocar y que tiene déficits técnicos que no han sido resueltos”, recalcó.

Aseguró además que han “estado en todos los espacios de diálogo. Hemos estado presentando propuestas en La Moneda, en reuniones con el ministro Quiroz, en reuniones con la presidenta del Senado. Hemos propuesto alternativas, tenemos una agenda pro-pymes, que esperemos que se recojan esas inquietudes, pero no hemos sido escuchados en ninguna instancia”.

El parlamentario del Frente Amplio sostuvo que “no se ha cambiado nada del proyecto en función de lo que hemos propuesto, y eso nos comunica que no nos necesitan, no nos quieren involucrados en la discusión, y eso naturalmente nos lleva a rechazar esta propuesta en el corazón, que es la rebaja del impuesto corporativo sin ningún tipo de compensación”.

Ibáñez acusó que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, “ni siquiera está respetando los acuerdos de plazos para presentar modificaciones a la ley. Por eso nos retiramos con el resto de los senadores, porque no se respetó una regla básica, que era que a las 20:00 horas era el plazo fatal para ingresar indicaciones”.

“El ministro ingresa modificaciones a las 23:35 horas, y eso nos parece que es una falta de respeto. Que, por lo demás, ellos tienen mayoría en la Comisión de Medio Ambiente, entonces estaban aprobando todo lo que ellos proponen. Fue una pasada de máquina, y de ahí señalar que el ministro Quiroz ya rompió todas las confianzas con nosotros”, indicó.

Sobre las tensiones al interior de la oposición, el senador manifestó que “hubo reunión de oposición y se sacó una declaración pública conjunta de que vamos a seguir trabajando y vamos a llevar esta norma al Tribunal Constitucional. Es una voluntad de dos parlamentarios, no más, que llegaron a un acuerdo con el ministro Quiroz”.