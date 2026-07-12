“Nos obliga a reflexionar”: Gremio de ferias libres llama a reforzar la seguridad tras múltiple atropello fatal en Viña del Mar

La Confederación Nacional de Ferias Libres, Persas y Afines de Chile (ASOF C.G.) expresó su pesar, solidaridad y preocupación por el accidente ocurrido durante la mañana de este domingo en las inmediaciones de la feria Caupolicán, en Viña del Mar, hecho que, según la información disponible, dejó seis personas fallecidas y siete heridas sin riesgo vital.

La organización señaló que la feria Caupolicán funciona en un recinto cerrado de alta convocatoria de público y que, al igual que ocurre en todo el país, en las calles y veredas aledañas se instala comercio ilegal y coleros, sector al que pertenecen las víctimas. La ASOF manifestó su solidaridad con el propósito de evitar que una tragedia similar se repita en cualquier feria libre del país.

La Confederación precisó que, si bien la feria Caupolicán funciona en un recinto privado, es una realidad que en sus alrededores se instala comercio informal, al igual que en muchas ferias del país, y que a este llegan semanalmente miles de personas a abastecerse de alimentos frescos y otros productos esenciales. Agregó que hechos de esta naturaleza los obligan a reflexionar sobre la importancia de reforzar las medidas de seguridad y prevención en los entornos donde se desarrollan estas actividades.

La organización reiteró su solidaridad con las personas afectadas por la tragedia y manifestó su expectativa de que las autoridades esclarezcan las circunstancias del hecho, adoptando las medidas necesarias para evitar que una situación similar vuelva a ocurrir.