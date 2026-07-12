Paulina Vodanovic descarta pacto con La Moneda y ratifica rechazo en bloque del PS a la megarreforma

La presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, negó la existencia de un acuerdo con el Gobierno para respaldar la megarreforma tributaria y reafirmó que el rechazo de su colectividad al proyecto fue una decisión institucional adoptada desde el comienzo de la discusión, en medio de la controversia que generó la tramitación de la iniciativa.

La senadora defendió el trabajo de la bancada socialista y explicó el origen de la definición del partido. “Aquí hay una decisión institucional del Partido Socialista de Chile que yo promoví. Fui yo la que llevó el voto político al Comité Central, donde señalamos que íbamos a rechazar en la discusión en general la reforma tributaria, porque era una mala política, una mala reforma que traía menos recursos para el país”, afirmó.

La propuesta, según Vodanovic, no aseguraba los recursos necesarios para financiar políticas públicas en pensiones, educación, salud y vivienda. “Votamos toda la bancada socialista en contra de esta reforma”, remarcó.

En la Comisión de Hacienda, la posición de las representantes socialistas fue coherente con la línea definida por el partido. “Hemos estado en la misma posición en la Comisión de Hacienda en el día de ayer, donde rechazamos ambas integrantes, Daniela Cicardini y yo. Ambas rechazamos la votación de la rebaja del impuesto corporativo”, sostuvo.

Sobre la invariabilidad tributaria, uno de los puntos que generó mayores diferencias durante la tramitación, confirmó que el partido insistirá en recurrir al Tribunal Constitucional. “Vamos, como todos saben, a insistir en que esa medida que determina condiciones favorables para las empresas por un largo periodo de veinte, veinticinco, quince años, de lo que sea, no es constitucional, pues restringe las facultades del Congreso Nacional, entre otras motivaciones”, afirmó.

Vodanovic rechazó además las versiones sobre una eventual negociación reservada con el Ejecutivo en torno a esa materia. “Aquí hemos sido acusados de no transparentar decisiones que nunca se abordaron. Segundo, que íbamos a transar la invariabilidad tributaria, acusación que se hace el día miércoles en circunstancias que el día lunes yo ya había anunciado que íbamos al Tribunal Constitucional”, dijo.

Pidió, además, que las diferencias políticas se resuelvan al interior del partido y cuestionó las versiones que, según su lectura, no corresponden a cómo se desarrollaron las conversaciones. “Yo pido que hablemos de frente a la gente, que también los problemas políticos, las diferencias, los resolvamos al interior del partido, pero sobre todo que no se monte toda esta discusión alterando cómo ocurrieron los hechos”, sostuvo.

Además, puntó a la primera reunión con el Gobierno, donde dejó establecido que no existían condiciones para un entendimiento sobre la reforma. “En la primera reunión yo señalé que no iba a haber acuerdos, porque aquí el ministro había llegado con los temas fundamentales de la reforma planteando que eran intransables”, concluyó.