Santiago reunió a 700 líderes climáticos en encuentro que llamó a acelerar una transición energética justa

Con cerca de 700 participantes, Santiago acogió por primera vez el entrenamiento presencial de Climate Reality Project. Durante la inauguración, el exvicepresidente de Estados Unidos y Premio Nobel de la Paz, Al Gore, llamó a acelerar las medidas para enfrentar la crisis climática, mientras que la directora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, Pilar Moraga, planteó que la transición energética solo será sostenible si incorpora criterios de justicia social, protección ambiental y estabilidad en las políticas públicas.

Entre el 9 y el 11 de julio, la organización fundada por el exvicepresidente estadounidense realizó en nuestro país la edición número 63 de su programa de formación para líderes climáticos. Durante tres jornadas, representantes de organizaciones sociales, académicos, estudiantes y autoridades participaron en actividades centradas en descarbonización, liderazgo climático y políticas públicas.

La jornada inaugural estuvo marcada por la conferencia magistral de Al Gore, quien presentó evidencia sobre el avance del calentamiento global, el aumento de los eventos climáticos extremos y sus efectos en distintas regiones del planeta. “No podemos dejar que esto se transforme en lo normal. Debemos hacer algo. Incluso científicos nos advirtieron sobre el futuro, que ahora es realidad“, afirmó.

El Premio Nobel de la Paz también llamó a los gobiernos a dejar de subsidiar los combustibles fósiles y acelerar la transición hacia energías limpias. “Las soluciones están y son más limpias y baratas”, sostuvo, destacando el potencial de Chile para el desarrollo de energía solar y eólica.

En el encuentro, la directora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile e investigadora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2), Pilar Moraga, expuso sobre los desafíos que enfrenta Chile para avanzar hacia una transición energética .

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Moraga valoró que el entrenamiento de Climate Reality Project se haya realizado en Santiago, ya que, a su juicio, “posiciona de nuevo la temática del cambio climático” y pone en el centro el debate sobre “la transición energética en términos de justicia”. En ese contexto, sostuvo que Chile ya inició el proceso para abandonar el carbón como fuente de energía, aunque advirtió que “el dilema es cómo aceleramos ese proceso y cómo nos hacemos cargo de los efectos ambientales y sociales que pueda tener“.

La académica planteó que el avance hacia una nueva matriz energética no puede medirse solo por el cierre de fuentes contaminantes, sino también por la capacidad de responder a los impactos que esos cambios generan en los territorios. En ese sentido, advirtió que el retiro de industrias como las termoeléctricas debe incluir medidas para enfrentar las consecuencias laborales y ambientales.

Respecto de la expansión de la industria del litio, Moraga destacó que la Política Nacional del Litio avanzó en compatibilizar la explotación del mineral con la protección de las comunidades y el medio ambiente. Sin embargo, alertó que “lo que hoy puede parecer interesante también puede ser un costo para mañana“. Asimismo, recordó que “la explotación de estos minerales contribuye mucho más a la transición energética de otros países que a la nuestra (…) los costos ambientales los asumimos nosotros“.

Para Moraga, una transición energética justa implica que las políticas climáticas no generen nuevas desigualdades ni impactos negativos para las personas o los territorios. “Si el Estado, el gobierno decidiera avanzar en una política climática decidida de desincentivo a los combustibles fósiles, debería eliminar los subsidios, pero haciéndose cargo de los efectos que esta medida pueda tener a través de otras políticas públicas”, indicó.

La especialista aseguró que Chile enfrenta una oportunidad única gracias a sus condiciones naturales. “Las oportunidades son inmensas. Tenemos un potencial de energías renovables impresionante”, afirmó, agregando que el país se encuentra entre los que cuentan con mayor potencial para desarrollar energía solar. Sin embargo, advirtió que uno de los principales desafíos es que “somos un país altamente vulnerable frente a los efectos del cambio climático“.

Finalmente, Moraga sostuvo que la realización del entrenamiento en Santiago refleja el trabajo que Chile ha desarrollado en materia climática. A su juicio, ese avance “no debiera alterarse con los cambios de gobierno“, ya que “ese fue precisamente el objetivo de la Ley Marco de Cambio Climático: dar estabilidad a este tipo de políticas“.