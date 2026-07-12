Tragedia en Viña del Mar: Funcionario de la Armada provoca atropello masivo en feria y deja al menos seis fallecidos

Viña del Mar, Armada de Chile, feria Caupolicán, Manuel Millones, accidente de tránsito, Carabineros

Al menos seis personas fallecieron y otras siete resultaron heridas tras ser atropelladas este domingo en la feria Caupolicán, ubicada en avenida Alessandri, en Viña del Mar. Según información preliminar, un vehículo que circulaba en sentido contrario ingresó al lugar pasadas las 09:00 horas.

El conductor habría perdido el control del automóvil, terminó sobre la vereda e impactó los puestos de la feria, atropellando a al menos 13 personas. El sujeto fue detenido por personal de Carabineros, que continúa realizando las diligencias correspondientes.

Al lugar acudieron también personal de Bomberos, SAMU y funcionarios de Seguridad Pública para asistir a los heridos. De acuerdo con información policial, ninguno de los lesionados se encuentra en riesgo vital.

La Armada de Chile confirmó posteriormente que un integrante de la institución, que se encontraba fuera de servicio, estuvo involucrado en el hecho mientras conducía un vehículo particular. A través de un comunicado, la institución señaló que el accidente ocurrió durante la mañana en avenida 24 Norte y que las causas se mantienen bajo investigación.

“De acuerdo con los antecedentes preliminares disponibles y por causas que actualmente son materia de investigación, este lamentable accidente dejó como consecuencia el fallecimiento de varias personas y otras resultaron con lesiones de diversa consideración”, indicó la Armada. La institución lamentó “profundamente la irreparable pérdida de vidas humanas” y expresó sus condolencias a las familias de las víctimas, además de manifestar sus deseos de recuperación para las personas lesionadas.

La Armada informó que, desde ocurrido el hecho, ha prestado colaboración al Ministerio Público y a las policías para contribuir al esclarecimiento de las circunstancias del accidente. Añadió que dispuso la instrucción de los procedimientos administrativos internos que correspondan, de acuerdo con la normativa vigente.

El delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, había informado previamente que el conductor del vehículo corresponde a “un cabo de la Armada de Chile, de Infantería de Marina”, perteneciente al Fuerte Aguayo. Según la autoridad regional, el primer informe de Carabineros indicó que el conductor no se encontraba bajo los efectos del alcohol, aunque precisó que se debe esperar una segunda confirmación pericial.

Millones señaló además que visitó a las personas lesionadas en el hospital y que se encuentran fuera de riesgo vital. Entre ellas hay dos bebés mellizos, que permanecerían hospitalizados para evaluación médica.

Desde el Poder Judicial indicaron que el control de detención del conductor por el accidente, ocurrido en el sector de Gómez Carreño, se realizaría este lunes 12 de julio.