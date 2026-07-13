¿40 horas en peligro o una campaña del terror? El debate sobre el cálculo de la jornada laboral

El ministro del Trabajo, Tomás Rau, fue quien confirmó que esta semana el Gobierno presentará el proyecto de ley para modificar el ciclo de cálculo de la jornada laboral. Se trata de una de las propuestas más controversiales de la Mesa de Reactivación Laboral —vinculada a las 40 horas— y que hizo noticia por la posibilidad de que se permita trabajar 52 horas semanales por periodos prologados, con la promesa de compensar en otros periodos con menos horas.

En conversación con T13 Radio, el secretario de Estado fue enfático en señalar, en primer lugar, que en el Código del Trabajo ya se establece que el máximo permitido —incluyendo horas extraordinarias—, son 52 horas semanales. Por ello, lo que busca la iniciativa es modificar el ciclo en el que se calcula dicha jornada.

“La ley dice que tú tienes que trabajar 40 horas en promedio, ese promedio se calcula en cuatro semanas. Es decir, puedes trabajar —invento—, 45 horas una semana, 35 horas (otra semana) y eso da 40. Bueno, eso en muchos países es un ciclo bastante más amplio, 15 semanas, 30, hasta 52 semanas”, explicó.

“La jornada no se cambia, las 40 horas son las 40 horas”, aseguró el ministro Rau, pero sí reconoció que puede haber jornadas que lleguen a un tope de 52 horas a la semana, por temas estacionales y que estas deben compensarse posteriormente.

El secretario de Estado adelantó que están pensando “más o menos en el promedio OCDE, o sea, entre 15 y 16 semanas como régimen general. Y luego, para ciertos sectores, como el caso del turismo o el gastronómico, ampliarlo incluso a 52 semanas“.

El diputado e integrante de la Comisión de Trabajo, Luis Cuello (PC), calificó la propuesta como engañosa: “Refleja que el Gobierno está actuando de mala fe con los trabajadores, porque prometió en campaña que no iba a tocar las 40 horas”.

Además, el parlamentario vinculó la discusión con otra sugerencia de la Mesa de Reactivación Laboral. “El argumento de que se trata solamente de una forma de cálculo es bastante engañoso, es falaz, puesto que al mismo tiempo se plantea que se flexibilice la causal de despido, que sea más fácil despedir una persona y, en consecuencia, ese trabajador no va a tener ninguna garantía que va a trabajar esas 15 o 30 semanas que propone hoy día el Gobierno”, dijo.

Por su parte, la diputada Gael Yeomans (FA) —también miembro de la Comisión de Trabajo— afirmó que “Kast mintió con no tocar las 40 horas“. “Ahora vemos que levantan propuestas como las 52 horas semanales o terminar con la indemnización por años de servicio, que solo perjudican a los trabajadores, sin ningún dato que confirme que estas medidas van a aumentar el empleo. Perjudicar los derechos de los trabajadores, retroceder en algo que ya estaba garantizado no aumenta el empleo”, acusó.

40 horas “en peligro” vs. “campaña del terror”

Este fin de semana se sumaron al debate la exvocera de La Moneda, Camila Vallejo, y la exministra del Trabajo, Jeannette Jara, quienes publicaron un video en redes sociales cuestionando la propuesta del Ejecutivo. “Las 40 horas están en peligro, porque ahora quieren cambiar la forma de distribuir la jornada para que existan muchas semanas de hasta 52 horas semanales. Es decir, vamos a pasar de semanas de 40 horas, a semanas de 52”, indicó Jara.

Por su parte, Vallejo, cuestionó que: “No se trata de que después te digan ‘no, mira, te vamos a compensar’. La pregunta de fondo es ¿quién puede tener una buena vida trabajando 52 horas en una semana? Es decir, más de 10 horas al día”.

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“Son ustedes quienes han visto los beneficios de la reducción gradual de la jornada laboral. No permitamos que hayan retrocesos, no permitamos que aquello que nos ha costado tanto lograr como país para mejorar la calidad de vida de las familias trabajadoras, se destruya de un día para otro”, señaló también la exportavoz.

“Por eso las 40 horas se defienden”, finalizó Jara en el video.

En respuesta a lo señalado por las exsecretarias de Estado, el presidente de la UDI y diputado, Guillermo Ramírez, señaló que: “El Gobierno va a promover múltiples reformas al mercado laboral para generar empleo. La izquierda, cada vez que se presenta una idea en materia laboral, no puede salir engañando e infundiendo miedo en la ciudadanía”.

“Que la izquierda lo sepa ahora. Vamos a hacer reformas, porque necesitamos crear más trabajo, pero no vamos a retroceder en algunos derechos que fueron ganados democráticamente en gobiernos anteriores”, añadió.

En esa línea, enfatizó que “lo que han dicho la ministra Vallejo y la excandidata presidencial Jara es una falsedad absoluta y es una campaña del terror, porque no quieren que se haga absolutamente ninguna modificación en el ámbito laboral. Y modificaciones van a haber porque en Chile hay que crear más trabajo”.

El diputado parte de la Comisión de Trabajo, Stephan Schubert, militante del Partido Republicano, también cuestionó lo manifestado por la oposición. “No es bueno desinformar a la ciudadanía y creo que antes de comenzar una campaña deberían leer con atención qué es lo que el Gobierno ha propuesto”, dijo.

“No hay una afectación respecto de las 40 horas (…) y sí está trayendo mayor flexibilidad e incluso plantea ampliarlo en demasía a 52 semanas en caso de ciertas industrias, como por ejemplo en la industria del turismo, que precisamente requiere de contratos mucho más flexibles”, agregó.

Schubert aseguró que la idea de modificar las 40 horas no viene de parte del Ejecutivo e invitó a las personas de oposición a “que se informen bien y no desinformen a la ciudadanía”.