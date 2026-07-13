¿Acuerdo desahuciado? Dos de los tres senadores del PPD rechazarían la invariabilidad tributaria de la megarreforma

El fallido acuerdo entre el Gobierno y tres senadores del PPD para aprobar la invariabilidad tributaria contenida en la megarreforma siguió marcando el debate político y llenó de incertidumbre la votación en Sala, fijada para el miércoles. La controversia aumentó los cuestionamientos contra el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, pero el oficialismo le dio un espaldarazo al jefe de la billetera fiscal.

La semana pasada, los senadores PPD Pedro Araya, Ricardo Celis y Loreto Carvajal acordaron aprobar la invariabilidad tributaria —y no acudir al Tribunal Constitucional como el resto de la oposición—. Sin embargo, el acuerdo se cayó el día viernes luego de que Hacienda ingresara otra indicación que buscaba disminuir aún más el impuesto a las grandes empresas, ya no fijándolo en un 23%, cómo se había propuesto inicialmente, sino que llevándolo a un 22%.

La enmienda finalmente fue retirada por orden del biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, quien este lunes recalcó que están las condiciones para que los senadores PPD aprueben la invariabilidad tributaria. De acuerdo a Alvarado, el impasse ya está superado y hay posibilidades de que se restablezcan las confianzas con los parlamentarios de oposición.

“El problema se generó producto de la indicación que rebajaba el impuesto pero, como ustedes saben, esa indicación fue retirada, por lo tanto, ese problema hoy día no existe. Por otra parte, la indicación que dice relación con la invariabilidad tributaria se va a mantener exactamente en los mismos términos de la propuesta del PPD. Por ende, en mi concepción, retirada la indicación anterior y aprobándose la indicación que propuso el PPD en la Comisión de Hacienda, quedamos en los mismos términos que se habían conversado. Aún hay tiempo”, estimó Alvarado.

Por su parte, el ministro Quiroz no realizó mayor autocrítica frente a la situación. En cambio, planteó que el verdadero motivo de los senadores del PPD para restarse del acuerdo es que “estaban muy presionados por una oposición que no quiere dialogar”.

En esa misma línea, el jefe de la billetera fiscal defendió la rebaja al 22% para el impuesto empresarial argumentando que ya lo había anunciado públicamente: “El tema estuvo en la prensa, en una entrevista en el Diario Financiero días antes de juntarme yo con los senadores de del PPD, así que nunca fue misterio”.

Diferencias en la bancada PPD

Dos de los tres senadores del PPD que negociaron con el Gobierno dejaron de mostrar disponibilidad para aprobar la invariabilidad tributaria. El único que se mantuvo abierto el diálogo fue el senador Pedro Araya, quien, de todos modos, condicionó su voto a que se incorpore una nueva normativa a la megarreforma: que disminuya el impuesto específico a los combustibles.

“Creemos necesario abrir un camino de conversación para poder mejorar lo malo que tiene el proyecto de la megarreforma, pero eso es en base a dos condiciones. La primera, mantener el piso de negociación que ya existía en base a la invariabilidad y la segunda, poder realizar un gesto claro a la clase media a través de la rebaja del impuesto específico a los combustibles. Si el Ejecutivo no tiene problemas en seguir bajándole los impuestos a las empresas, no vemos razón por qué no realizar este mismo gesto con la clase media”, explicó Araya.

En contraste, el senador Ricardo Celis señaló que no considera que “la solución para sentarse a conversar con el Gobierno esté en disminuir el impuesto a los combustibles”. “Eso no es entender nada, porque eso va a aumentar aún más la menor recaudación”, indicó.

“Para sentarnos alguna vez de nuevo a hablar con el Gobierno, el Gobierno tiene que pedirnos disculpas por lo que ocurrió”, añadió Celis.

Por su parte, la senadora Loreto Carvajal remarcó que votará en contra de la invariabilidad tributaria y descartó una presión desde el resto de la oposición. “No me sentí presionada por nadie. Yo no formo parte de un partido en que tengamos órdenes de partido”, manifestó Carvajal.

No obstante, en la oposición sí hubo un llamado a los senadores PPD a no aprobar la invariabilidad tributaria y a no continuar con las conversaciones con el Gobierno. El senador del Frente Amplio (FA), Diego Ibáñez, pidió a los legisladores que no colaboren con “un ministro que le está haciendo mal a Chile”. Incluso, Ibáñez instó al Presidente José Antonio Kast “a tomar cartas en el asunto”.

“El Presidente Kast es quien nombra, quien coloca en su cargo o quita de su cargo a los ministros. Yo solo estoy diciendo que mientras el ministro Quiroz siga en su cargo, no van a mejorar las expectativas económicas de los chilenos. Él está empecinado en implementar una fórmula económica que no beneficia a la mayoría de las familias chilenas y que solo está centrado en caerle bien a los grandes grupos económicos. De esa manera no se construye transversalidad en el Congreso y por eso ha fracasado su negociación con los senadores PPD”, opinó.

El espaldarazo del oficialismo a Quiroz

En vista de las críticas hacia el ministro Quiroz por haber complicado el acuerdo con el PPD, la postura del oficialismo fue de absoluto respaldo al secretario de Estado.

La presidenta del Senado y militante de Renovación Nacional, Paulina Núñez, afirmó que fijar el impuesto empresarial en un 22% era una de las opciones sobre la mesa y no hubo “nadie queriendo pasarse de listo o pasar gato por liebre”.

Asimismo, destacó que si se llega a concretar el proyecto de Reconstrucción Nacional será “gracias a la labor y al trabajo que ha hecho el ministro Quiroz desde hace muchísimo tiempo. No sólo cuando el proyecto se ingresó al Congreso, sino que también cuando incluso, antes de ser Gobierno, ya estaba pensando en cómo podíamos sacar este país adelante”, sostuvo.

Por su parte, el diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, reconoció que presentar una indicación que dejaba el impuesto empresarial en un 22% “pudo haber sido un error”.

“Los errores se pueden cometer siempre, pero lo relevante y lo importante es saber corregirlos a tiempo y lo que hizo el Gobierno, en escasísimo plazo, fue anunciar que esa indicación no se va a presentar y que se va a mantener el acuerdo con el PPD tal como se acordó”, recalcó.

Cabe mencionar que la tarde de este lunes la Comisión de Hacienda del Senado despachó la megarreforma a la Sala de la Cámara Alta con las indicaciones impulsadas por el Gobierno. Ahora que está despejado ese trámite, lo que resta es la votación en el pleno y un último trámite en la Cámara de Diputados para que el proyecto de Reconstrucción Nacional sea promulgado.