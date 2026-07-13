Cuarta versión del Mes de la Red Salas de Cine convocó a casi 4 mil espectadores en salas independientes de Chile

“Cine, desobediencia y futuros posibles” se tituló el 4º Mes de la Red Salas de Cine, un evento realizado durante todo el mes de junio con el objetivo de poner en valor a los espacios independientes de exhibición y su rol fundamental en la circulación de un cine diverso que amplía el acceso e invita al diálogo y la reflexión.

El evento, cuyo Plan de Gestión es financiado por el Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras, Convocatoria 2026, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, se desplegó en 16 salas de exhibición ubicadas en 13 comunas del país, congregando a 3 mil 887 espectadores, lo que representa un crecimiento del 17,4% respecto de la edición 2025, que registró 3 mil 311 asistentes.

El aumento en la convocatoria también se reflejó en la asistencia promedio por función, que pasó de 37 a 57 espectadores, equivalente a un incremento del 55,4%, lo que demuestra un importante aumento en la convocatoria de público durante esta nueva versión del evento.

“El cierre del Mes de la Red de Salas de Cine Independiente confirma el creciente interés de los públicos por acceder a una programación diversa y de calidad. La cantidad de exhibiciones y de espectadores dan cuenta del valor de estos espacios para ampliar el acceso a la cultura, fortalecer la exhibición cinematográfica independiente y promover la circulación de obras nacionales e internacionales. Desde la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, valoramos profundamente la labor que desarrolla la Red, articulando salas, comunidades y públicos a lo largo del país, y reafirmamos nuestro compromiso con su fortalecimiento y sostenibilidad a través del Programa PAOCC”, sostiene Carlos Lobos Mosqueira, subsecretario de las Culturas y las Artes.

Este año se exhibieron 19 largometrajes, entre ficción y documental, y un especial de cortometrajes de videoarte, programados con el objetivo de invitar a pensar el cine como una radiografía social y política.

La programación contempló tres focos. El foco “Distopía”, con clásicos como “Metrópolis” (Fritz Lang, 1927) y “La naranja mecánica” (Stanley Kubrick, 1971); el foco “Territorio y memoria’, con títulos como la cinta chilena “Caluga o menta” (Gonzalo Justiniano, 1990), y el estreno “Nuestra tierra” (Lucrecia Martel, 2025); y el foco “Cuerpos en disputa”, con películas como la premiada “La misteriosa mirada del flamenco” (Diego Céspedes, 2025), que fue programada en una decena de salas a lo largo del país.

También fue parte de este Mes de la Red, el cine del director iraní Jafar Panahi, con la película nominada a dos Premios Oscar, “Fue solo un accidente” (2025), además de otros trabajos del cineasta. Por último, el trabajo colaborativo con la Corporación Chilena de Video y Artes Electrónicas, permitió organizar la exhibición del Especial Concurso Juan Downey 2025, donde se exhibieron diez propuestas experimentales, cinco de ellas chilenas, que cuestionan nuestra relación con lo real, proponiendo nuevas conexiones entre cuerpo, tecnología y entorno.

Cine chileno en pantalla grande

Este año, el cine chileno se tomó las salas independientes con largometrajes, entre documental y ficción, que formaron parte de los distintos focos del Mes de la Red. Estrenos como “La misteriosa mirada del Flamenco” (2025), dirigida por Diego Céspedes, y “Matapanki” (2025), dirigida por Diego ‘Mapache’ Fuentes; los reestrenos “La nave del olvido” (2020), dirigida por Nicol Ruiz, y “Nunca vas a estar solo” (2016), de Alex Anwandter; además un clásico imperdible: “Caluga o menta” (1990), de Gonzalo Justiniano. También destacaron los documentales “Si vas para Chile” (2025), dirigido por Sebastián González y Amílcar Infante, y “I love Pinochet” (2001), de Marcela Said.

Estas siete producciones lograron congregar a 2 mil 249 espectadores de norte a sur del país, quienes pudieron disfrutar de las películas, y en algunos casos, de un encuentro con realizadores o protagonistas de las obras, lo que confirma el compromiso de la Red Salas de Cine con el fortalecimiento de las instancias de mediación y la formación de públicos.

“Estamos muy satisfechas con los resultados de esta nueva edición del Mes de la Red. El aumento de público respecto al año pasado confirma que existe interés por una programación diversa y por las experiencias que se generan en torno al cine. Nos alegra especialmente la cifra de asistencia a funciones de cine chileno, reafirmando la importancia de contar con espacios que acerquen nuestras películas a las comunidades. Esto demuestra el interés que despiertan las producciones nacionales cuando cuentan con espacios de exhibición y mediación que favorecen el diálogo y la experiencia compartida”, comenta Dominique Rammsy, presidente de la Red Salas de Cine Chile y productora de -1 CINE en Puerto Varas.

Flamenco y su recorrido por las salas del país

La aclamada película “La misteriosa mirada del Flamenco” fue el título más programado por las salas de la Red en esta cuarta versión del evento, llegando a 10 espacios de exhibición en las comunas de Antofagasta, La Serena, San Antonio, Los Andes, Padre Las Casas, Puerto Montt, Coyhaique y Santiago. Siete de esas funciones, tuvieron una instancia de conversación con Matías Catalán, que interpreta a Flamenco en la película, quien viajó por Chile durante junio, para encontrarse con los públicos y enriquecer aún más la función.

“Es muy importante el trabajo que hace la Red Salas de Cine en descentralizar el acceso al cine chileno en regiones y en diferentes comunas donde no llegan las películas chilenas. Estoy muy contento de haber aportado con mi grano de arena en este mes tan bonito, en que he conocido a gente hermosa, así que estoy muy agradecido”, comenta Matías Catalán, protagonista de “La misteriosa mirada del Flamenco”.

El Mes de la Red Salas de Cine es financiado por el Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras, Convocatoria 2026, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.