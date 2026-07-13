Feria Malqueridas vuelve con su tercera edición al Centro Cultural La Moneda

Organizada por Errante y el Centro Cultural La Moneda (CCLM), y con la colaboración del Centro Cultural Letras Públicas, la Fundación Arte Comunitario, la Cineteca Nacional, la Red de Acción Carcelaria y Juntos por la Reinserción, la tercera edición de la Feria Malqueridas se realizará los días 17, 18 y 19 de julio, convocando a la comunidad a participar de una programación que busca abrir conversaciones sobre la reinserción social desde la cultura, la creación y el encuentro.

Las actividades, todas gratuitas, partirán el viernes 17 de julio con una función especial, abierta al público, del premiado documental Malqueridas, que inspiró la creación de la Feria, en la sala de la Cineteca Nacional, mientras que el sábado 18 y el domingo 19 de julio la feria reunirá más de 30 stands de emprendimientos, organizaciones sociales y proyectos vinculados a personas que estuvieron o están actualmente privadas de libertad.

Esto, además de una programación cultural que incluye un ciclo de cine, presentaciones literarias, charlas, experiencias inmersivas y actividades participativas. Las actividades contarán con la participación destacados artistas como Nicolás Contreras (Baby Bandito) y Javiera Díaz de Valdés (El show de las Javis), así como el ex-ministro Luis Cordero y la directora de Abriendo Puertas, Ana María Stuven.

La Feria Malqueridas nace como un espacio de encuentro donde el arte y la cultura permiten acercarse a historias muchas veces invisibilizadas, promoviendo una reflexión colectiva sobre la importancia de la reinserción y el rol que tiene la sociedad en la construcción de comunidades más inclusivas.

“Su gran atractivo radica en que conecta la cultura, el comercio ético y la empatía social en un solo espacio público. A través del cine, la literatura y el trabajo de más de 30 emprendimientos, la Feria demuestra que la seguridad y la convivencia real no se logra levantando más muros excluyentes, sino que abriendo espacios de encuentro”, destacó Paola Castillo Villagrán, directora ejecutiva de la Feria Malqueridas.

Por su parte, Felipe Bascuñán, director ejecutivo (i) del CCLM, destacó el valor de la cultura para abrir este tipo de reflexiones. “Esta puede entenderse como el punto de encuentro entre la creación y la comunidad, con la capacidad de abrir barreras a mundos estigmatizados carentes de oportunidades. En la Feria Malqueridas el cine, la literatura y otras expresiones artísticas permiten que todas las personas conozcan y conecten con historias de mujeres que muchas veces quedan invisibilizadas, aportando una mirada sobre el significado e impacto de la reinserción social. Vivir la cultura es una experiencia que nos pertenece a todos por igual, por esto estamos felices de recibir nuevamente esta iniciativa en el Centro Cultural La Moneda”, cerró.

Este año, el encuentro cuenta con un concurso literario llamado “Cartas al Encuentro“, que funciona como un canal de comunicación directo y un puente empático hacia las personas privadas de libertad. “Uno de los aspectos más importantes es que el jurado está integrado por las propias personas privadas de libertad que asisten a talleres de escritura y teatro dentro de los recintos. Estamos convencidas de que la reinserción no es solo una responsabilidad del Estado, es un desafío colectivo”, agregó Castillo.

La programación de esta tercera edición propone distintas formas de aproximarse a la experiencia carcelaria y a los procesos de reinserción social, poniendo en el centro las historias, los talentos y las capacidades de quienes han transitado estos caminos.

Ciclo de Cine y Reinserción

El ciclo cinematográfico, organizado en colaboración con la Cineteca Nacional, presenta películas que abordan el poder transformador del lenguaje audiovisual y teatral como herramientas de expresión y libertad.

“Ofrece una curatoría que pone al cuerpo, el archivo y la puesta en escena como territorios de libertad. Una invitación a conmoverse con obras que abordan de manera directa el poder transformador del lenguaje audiovisual y teatral dentro de la cárcel”, señaló Castillo.

“Con un programa que incluye producciones galardonadas en festivales como Berlín y Venecia, estas historias se vuelven un espejo comunitario, que invitan a desafiar los prejuicios sociales sobre las personas privadas de libertad y la importancia de relevar siempre la dignidad humana”, añadió.

Feria de emprendimientos y organizaciones

La feria contará con más de 30 stands de venta, exhibiciones e información, donde se podrán conocer productos elaborados por personas que estuvieron o están privadas de libertad, además de organizaciones que trabajan acompañando procesos de reinserción.

“En su tercera edición, la Feria Malqueridas vuelve con una mayor oferta de emprendimientos y de organizaciones que trabajan de distintas formas la reinserción social. Es un despliegue de talentos muy diversos de personas que están o estuvieron privadas de libertad, y que se reúnen de manera única en este espacio”, destacó Alejandra Díaz Scharager, directora ejecutiva de la Feria Malqueridas.

“Es también un lugar de diálogo, donde no sólo se podrá encontrar una gran diversidad de productos manufacturados -desde artesanías, textiles, joyas y juguetes, hasta libros, pinturas y repostería-, sino que también se podrá conocer y conversar con quienes los producen”, cerró.

Charlas y actividades participativas

La programación también contempla instancias de conversación, lectura, experiencias sensoriales y espacios de participación ciudadana. “Habrá una serie de actividades que invitan a profundizar y conectar con las vivencias en la cárcel y al salir en libertad, a través de la reflexión, lo sensorial y lo estético”, adelantó Alejandra Díaz Scharager.

“El concurso ‘Cartas al Encuentro’ estará presente con una exposición y una lectura dramatizada de cartas; habrá una presentación de libros escritos en contextos de encierro y una charla sobre el rol ciudadano en la reinserción y la seguridad; una experiencia de realidad virtual, una muestra de materiales usados en procesos de luthería, y la posibilidad de escribir cartas a personas privadas de libertad. Cada una de estas experiencias es una oportunidad para dejarse sensibilizar, e involucrarse activamente en el desafío común de la reinserción”, agregó Díaz.

La Feria Malqueridas invita a la ciudadanía a ser parte de un encuentro donde la cultura, el arte y el diálogo se convierten en herramientas para construir nuevas miradas sobre la reinserción social, recordando que las segundas oportunidades también se construyen colectivamente.

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Programa feria (todo con entrada liberada)

Viernes 17 julio.

“Malqueridas” – Función de cine gratuita a las 16 horas en la Sala de Cine de la Cineteca Nacional.

La película, dirigida por Tana Gilbert, retrata la realidad de mujeres y madres privadas de libertad, en donde el apoyo mutuo se convierte en una forma de resistencia y emancipación. Ganadora de más de 30 premios nacionales e internacionales, entre ellos el “Gran Premio Iwonderfull” a la Mejor Película en la Semana Internacional de la Crítica de Venecia. El equipo de la película realizará una presentación de la película antes de la función.

Sábado 18 de julio.

Tercera Feria Malqueridas: Encuentros para la reinserción, desde las 10 a las 19 horas en el Hall Central del Centro Cultural La Moneda.

Más de 30 stands de venta, exhibiciones e información, de emprendimientos de, o que trabajan con personas que estuvieron o están actualmente privadas de libertad, y organizaciones asociadas.

Libros que abren caminos. desde las 12 a las 13 horas en el Espacio Lector del Centro Cultural La Moneda

Conversación en torno a los libros “Prisioneras: Breves relatos de encierro”, de Marcela Mardones, y “Siluetas a la calle”, de Myr Chávez, junto al colectivo Pajarx entre Púas. Participan: la escritora y coautora de “Prisioneras”, Marcela Mardones Rojas, junto a la directora del Colectivo Pajarx entre Púas, Myr Chávez. Modera: el escritor y conductor de radio, Caro Mouat.

Foco Cine y Reinserción, Feria Malqueridas a las 16 horas presenta “El método Roumeau: de la cárcel al teatro” en la Sala de Cine de la Cineteca Nacional.

El documental relata el trabajo de Jacqueline Roumeau, dramaturga y directora teatral, quien a fines de los años 90 inició un taller de teatro con internas del Centro Penitenciario de Antofagasta. La película, dirigida por Juan Esteban Vega y Jacqueline Roumeau, revive el proceso y los resultados de esta iniciativa, evidenciando el impacto del teatro en contextos de encierro. El equipo de la película realizará una presentación de la película antes de la función.

Inauguración y premiación de la Tercera Feria Malqueridas desde las 17 a 18 horas en el Hall Central, Centro Cultural La Moneda

Ceremonia de inauguración y premiación del concurso “Cartas al encuentro”.

Domingo 19 julio

Tercera Feria Malqueridas: Encuentros para la reinserción, desde las 10 a las 19 horas en el Hall Central del Centro Cultural La Moneda.

Más de 30 stands de venta, exhibiciones e información, de emprendimientos de, o que trabajan con personas que estuvieron o están actualmente privadas de libertad, y organizaciones asociadas.

Seguridad, justicia y convivencia: el desafío de la reinserción, desde las 12 a las 13 horas en el Espacio Lector del Centro Cultural La Moneda

Conversación con Luis Cordero y Ana María Stuven en torno a temas de reinserción, seguridad y el rol de la sociedad civil. Participan: Luis Cordero, abogado, académico y político chileno, destacado por haber sido designado por el presidente Gabriel Boric como el primer ministro de Seguridad Pública en la historia de Chile; junto a Ana María Stuven, presidenta de la Corporación Abriendo Puertas.

Cartas al Encuentro: lectura de cartas ganadoras desde las 16 a las 17 horas en el Hall Central, Centro Cultural La Moneda

Lectura dramatizada de una selección de cartas, interpretada por Javiera Díaz de Valdés y Nicolás Contreras, reconocidos actores nacionales. Participan: Javiera Díaz de Valdés, actriz del “El Show de las Javis”, protagonista de “El Vacío” y “Sexo con Amor”; junto a Nicolás Contreras, actor, protagonista de “Baby Bandito” y “La casa de los espíritus”.

Foco Cine y Reinserción, Feria Malqueridas a las 16 horas presenta “César debe morir” en la Sala de Cine, Cineteca Nacional.

La película narra el proceso de montaje de Julio César, de William Shakespeare, realizado por personas privadas de libertad en la prisión de máxima seguridad de Rebibbia, en Roma. La cinta, dirigida por Paolo y Vittorio Taviani, fue aclamada internacionalmente y ganó el prestigioso Oso de Oro en el Festival Internacional de Cine de Berlín.