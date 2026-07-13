Irán y EEUU siguen intercambiando ataques por control del estrecho de Ormuz

La Guardia Revolucionaria de Irán anunció en la madrugada de este lunes ataques contra bases militares con presencia de Estados Unidos en Jordania, Bahréin, Kuwait y Omán, tras otra oleada de bombardeos realizados horas antes por las fuerzas estadounidenses contra distintos puntos de la República Islámica, que habrían dejado al menos dos muertos y seis heridos.

Concretamente, el órgano castrense iraní reivindicó ataques contra la base Príncipe Hasán de Jordania, la de Sheij Isa en Bahréin y la de Alí Salem en Kuwait, de acuerdo con comunicados difundidos por la agencia de noticias Tasnim, vinculada a la propia Guardia.

En tanto, Estados Unidos confirmó una nueva oleada de “ataques ofensivos” contra “decenas de objetivos en múltiples ubicaciones” en una operación cuya meta declarada era “debilitar la capacidad de Irán” para atacar a buques que circularan por el estrecho de Ormuz.

“El Comando Central de Estados Unidos ha completado una nueva oleada de ataques ofensivos contra Irán el 12 de julio”, anunció el propio Centcom en un comunicado enviado pasadas las 22.30 horas en Florida.

En esta nueva ofensiva, las fuerzas norteamericanas aseguraron haber alcanzado “decenas de objetivos en múltiples ubicaciones con municiones de precisión” en una operación destinada a “debilitar la capacidad de Irán de seguir atacando el transporte marítimo internacional que transitaba por el estrecho de Ormuz“.

Sin embargo, el Comando Central estadounidense declaró haber “atacado por primera vez sistemas de defensa aérea”, además de “estaciones de radar costeras, capacidades de misiles y drones, y embarcaciones pequeñas iraníes”.