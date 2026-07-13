Ministro Arrau reporta caída del 16% en robos violentos y anuncia urgencias legislativas en seguridad

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, informó este lunes que los robos con violencia e intimidación disminuyeron un 16% a nivel nacional y un 20,6% en la Región Metropolitana entre el 1 de enero y el 28 de junio de 2026, en comparación con igual período del año anterior.

La autoridad indicó que estos resultados responden al trabajo coordinado entre las policías, municipios y distintas instituciones del Estado, mediante estrategias como EFOP de Carabineros (Estrategia de Fortalecimiento Operativo-Preventivo), el fortalecimiento del despliegue policial y la coordinación interinstitucional.

Durante el balance, el ministro también destacó diversas actividades desarrolladas durante la semana, entre ellas la visita a la cárcel de San Antonio, donde relevó que el recinto con más de 80 años de funcionamiento alberga a 521 internos pese a que está diseñada para 240.

“Hoy como Estado debemos ponernos al día no solo en construcción de nuevas cárceles, sino también en el soporte y modernización de esta fundamental institución. No podemos olvidar que el crimen también se combate dentro de las cárceles, y por eso nuestro Plan de Seguridad contempla un potente plan de construcción de cárceles concesionadas por el MOP”, sostuvo Arrau.

Asimismo, abordó la inspección realizada en el puerto de San Antonio, donde planteó la necesidad de reforzar los controles y las capacidades de fiscalización en una infraestructura estratégica para el país.

En materia de gestión territorial, la autoridad valoró la coordinación desarrollada en la comuna de Maipú junto a autoridades locales, policías, Fiscalía y equipos municipales, instancia en la que se analizaron las principales problemáticas de seguridad y las medidas implementadas para enfrentar la delincuencia.

Respecto del combate al crimen organizado, el ministro destacó los recientes procedimientos realizados por Carabineros y la Policía de Investigaciones, que permitieron desarticular organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas y golpear una célula del Tren de Aragua mediante operativos simultáneos en distintas regiones del país, con decenas de detenidos e importantes incautaciones de droga, dinero, armamento y otros elementos asociados a actividades ilícitas.

En el ámbito legislativo, el ministro sostuvo que “durante la presente semana el Ejecutivo le dará suma urgencia al proyecto de ley que regula las reglas del uso de la fuerza y urgencia de discusión inmediata al proyecto que reforma la ley del sistema penal adolescente y el que extiende la legítima defensa a los funcionarios de franco de carabineros”.

El ministro reiteró que los avances registrados son resultado del compromiso de las policías, las instituciones del Estado y el Gobierno, pero recalcó que la recuperación de la seguridad requiere también del compromiso de toda la sociedad, promoviendo una cultura de respeto, responsabilidad y rechazo a la impunidad.