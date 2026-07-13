Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 13 de Julio de 2026


Senadora Carvajal confirma rechazo a megarreforma: "Siempre dijimos que era mala"

La parlamentaria y su par del PPD, Ricardo Celis, habían llegado a un acuerdo con Hacienda en torno a la invariabilidad tributaria, pero dieron pie atrás luego de que se introdujeran indicaciones con beneficios tributarios que no estaban pactados.

La parlamentaria y su par del PPD, Ricardo Celis, habían llegado a un acuerdo con Hacienda en torno a la invariabilidad tributaria, pero dieron pie atrás luego de que se introdujeran indicaciones con beneficios tributarios que no estaban pactados.

Política

La senadora del PPD Loreto Carvajal confirmó que “con la firmeza de siempre votaremos en contra” del proyecto de reconstrucción que se votará en sala el próximo miércoles.

Carvajal y el senador Ricardo Celis, también PPD, habían llegado a un acuerdo con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en torno a la invariabilidad tributaria. Sin embargo, los parlamentarios dieron por terminado el acuerdo después de que Quiroz introdujo tres indicaciones con beneficios tributarios que no estaban pactados con los parlamentarios.

El ministro retiró las indicaciones, pero los senadores del PPD mantuvieron su rechazo en medio de las críticas por haber llegado a acuerdo con Quiroz por su cuenta. “Siempre dijimos que esta megarreforma era mala y regresiva, y el tiempo nos dio la razón”, señaló Carvajal en su cuenta de X al confirmar su rechazo al proyecto.

“Pero frente a un mal proyecto de ley hay dos caminos: atrincherarse a mirar cómo se aprueba por falta de propuestas o meterle mano para defender el bolsillo de los chilenos”, explicó.

“La bancada del PPD eligió el camino de la valentía: obligamos a Hacienda a bajar la invariabilidad de 25 a 10 años y a cobrar un impuesto adicional“, enfatizó.

“Que el gobierno intente borrar con el codo lo que se escribió con la mano solo confirma que su reforma es deficiente, por eso pensamos que un mínimo de decencia política es mantener la indicación que acordamos de mejorar la invariabilidad tributaria de manera separada independiente de nuestra votación”, cerró.

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