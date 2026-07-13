Ximena Ossandón (RN) y megarreforma: "Ha faltado conducción de parte del Presidente Kast"

La vicepresidenta de la Cámara de Diputados y militante de Renovación Nacional, Ximena Ossandón, aseguró que en la tramitación del proyecto de Reconstrucción Nacional es necesario concitar apoyos más transversales.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la diputada señaló que es importante “tener mucha gente comprometida, pero comprometida no solo por un intercambio, sino que por entender que la situación no está bien en varias materias y que hay que hacer algo para que Chile vuelva a caminar, a crecer la economía, mejorar el empleo, etcétera, porque si no hacemos nada, todo esto puede ser peor”.

Ossandón afirmó que los proyectos efectivamente “avanzan con un voto”. “Puede ser que con el tiempo la gente se empiece a entusiasmar y lo empiece a apoyar porque puede ser que le vaya bien, pero yo me pongo en el escenario de que de aquí a que aparezcan las hojitas verdes, probablemente la oposición se va a a reorganizar y va a empezar a decir que esto ha sido a puro costo, que no tiene beneficio”, advirtió.

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El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, presentó una indicación que establecía un impuesto corporativo del 22% —un punto menor a lo discutido previamente con el PPD—, lo que terminó por afectar el acuerdo entre el Gobierno y los senadores del PPD. Consultada por la presentación de las nuevas enmiendas, Ossandón evitó criticar al secretario de Estado pero sí reconoció que es Quiroz quien lidera las negociaciones y que “los demás son articuladores políticos, pero articuladores políticos que tienen que tener la venia del ministro Quiroz”.

“El Presidente Kast yo creo que está absolutamente alineado con el ministro Quiroz, pero yo, desde el punto de vista político, creo que efectivamente ha faltado conducción y tal vez liderazgo de parte del Presidente”, estimó.

Asimismo, la vicepresidenta de la Cámara recalcó que le preocupa que “esto sea una tremenda reforma, pero que después venga una persona de otro sector y que de un zarpazo tire todo por la borda”.

“Estas son las grandes reformas que Chile va a tener que volver a hacer como era en la época de la Concertación, donde tenían consenso y las cosas perduraban. Eso yo lo digo no solo en en materia económica, pero en materia de educación, en materia incluso de salud, en temas de primera infancia”, destacó.

En ese sentido, la diputado sostuvo que si el Plan de Reconstrucción Nacional se transforma en una política de Estado sin un consenso transversal, “puede terminan muriendo”.