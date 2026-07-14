Gobierno suspende clases para 5 regiones este viernes por sistema frontal

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, encabezó la Mesa Técnica Nacional para monitorear el avance del sistema frontal que ya afecta a parte de la zona centro-sur del país. La autoridad destacó, en primer lugar, que “no se registra ninguna situación de emergencia” hasta el momento, a pesar de que ya comenzaron las lluvias en algunas regiones, como es el caso del Biobío.

“La Dirección Meteorológica de Chile ha emitido una alerta de alarma meteorológica para las regiones de Coquimbo, Valparaíso y la región Metropolitana, debido al incremento de las precipitaciones y la extensión de las mismas entre el jueves y el domingo. Lo que va a significar una situación de intensidad, especialmente en estas tres regiones de este sistema frontal”, especificó la autoridad respecto a lo que se espera para los próximos días.

En este contexto, confirmó que se determinó suspender las clases en cinco regiones para este viernes. “El Ministerio de Educación ha definido, para el día viernes 17 de julio, la suspensión de clases en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins, Maule y la Región Metropolitana”, dijo.

“Quisiera agradecer la coordinación que ha hecho Senapred con todos los servicios que están monitoreando este sistema frontal, donde se ha reforzado el monitoreo con empresas sanitarias, eléctricas y, por supuesto, también de infraestructura”, enfatizó el subsecretario, quien además destacó la presencia de las asociaciones de municipalidades en la mesa de coordinación.

Pavez indicó también que “entre ayer y hoy se han activado todos los Cogrid regionales y muchos provinciales, para poder, en todas las regiones, establecer las coordinaciones adecuadas”.