Invariabilidad tributaria: Jaime Mulet alerta de eventual control económico extranjero

El diputado Jaime Mulet (Federación Regionalista Verde Social) cuestionó nuevamente la propuesta de invariabilidad tributaria contenida en el proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional y advirtió un nuevo flanco en la discusión: la posibilidad de que empresas estatales extranjeras accedan a ese beneficio.

“Quiero denunciar muy responsablemente otro problema grave que tiene la propuesta del Gobierno sobre la invariabilidad tributaria. No solo le va a permitir a empresas públicas y privadas acogerse a la invariabilidad y generar estas dos economías, una con y otra sin privilegio, sino que también puede ser inversión extranjera e inversión chilena”, señaló el diputado.

Y agregó que el problema radica en que la norma podría beneficiar no solo a empresas privadas extranjeras, sino también a compañías controladas por otros Estados.

“Le vamos a generar a los extranjeros un determinado privilegio para que inviertan en el país, pero esos extranjeros también pueden ser empresas estatales como las muchas que operan hoy en Chile, particularmente de la República Popular China en el mercado eléctrico, casi un monopolio en la generación como en la distribución, o en la minería, en las concesiones y otras áreas”, afirmó.

Y sostuvo que con la propuesta “al Estado chino le vamos a garantizar invariabilidad tributaria para que invierta en nuestro país, o a Estados europeos que también tienen empresas estatales que operan en Chile o que puedan operar en el futuro”.

El diputado calificó ese escenario como “extremadamente grave y peligroso” y advirtió que, a su juicio, podría implicar un riesgo para el control de áreas relevantes de la economía nacional.

“¿Se imaginan que el Estado chino invierta y nosotros nos amarremos, vía invariabilidad tributaria, en cualquier tipo de proyecto y cualquier área? Pueden terminar controlando la economía de nuestro país”, cuestionó.

A partir de ese punto, Mulet emplazó directamente al diputado y excandidato presidencial Johannes Kaiser a pronunciarse sobre los alcances de la propuesta, apelando a los sectores que dicen defender los intereses nacionales.

“¿Qué pasa con esos partidos que se dicen patriotas y que defienden lo nacional? Aquí hago un llamado expresamente al diputado y excandidato presidencial, Johannes Kaiser, a que se pronuncie sobre esto”, señaló.

El parlamentario agregó: “¿Está de acuerdo con que Estados extranjeros como China u otros inviertan en nuestro país y que gocen de un privilegio como la invariabilidad tributaria? ¿Eso no atenta o puede atentar en el futuro contra los intereses del Estado de Chile, la nación y las regiones?”.

En ese contexto, Mulet comparó el eventual efecto de la norma con la polémica por el denominado “cable chino”, al sostener que la propuesta de invariabilidad tributaria podría tener consecuencias más profundas.

“¿No es eso más grave que el cable chino que se pretendió en el gobierno de Boric? Esto es más grave todavía, porque le vamos a garantizar 25 años de invariabilidad al menos y otra serie de normas, como sustraerlas de los tribunales de justicia”, afirmó.

Mulet insistió en sus emplazamientos y cuestionó “¿Cómo van a permitir una invariabilidad tributaria como la que se está dando? No solo perjudicando a pequeños, medianos y grandes empresarios chilenos que no llegan a proyectos de más de US$100 millones, sino que garantizando a repúblicas extranjeras que tienen empresas estatales, como ya las tiene China en áreas tan sensibles como la energía y la distribución”.

“Creo que eso es una aberración más, así como está la invariabilidad tributaria. Debe proceder, pero solo para inversiones extranjeras privadas”, finalizó.