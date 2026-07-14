Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 14 de Julio de 2026


Lamine Yamal y polémica de Mariano Rajoy: “El fútbol sirve para integrar”

El delantero español respondió a los comentarios del expresidente Mariano Rajoy sobre la selección francesa y aseguró que España y Francia son un ejemplo de integración, en la antesala de las semifinales del Mundial 2026.

El delantero español respondió a los comentarios del expresidente Mariano Rajoy sobre la selección francesa y aseguró que España y Francia son un ejemplo de integración, en la antesala de las semifinales del Mundial 2026.

Deportes

El delantero de la selección española Lamine Yamal evitó polemizar con las declaraciones del expresidente Mariano Rajoy, quien cuestionó la composición de la selección francesa al afirmar que tenía pocos jugadores “de Francia”, y defendió el papel integrador que cumple el fútbol.

En la conferencia de prensa previa a las semifinales del Mundial 2026 frente a Francia, el atacante señaló que el foco del equipo está puesto en el trascendental encuentro y no en debates ajenos al deporte. En ese contexto, sostuvo que “si el fútbol sirve para algo es para integrar en la sociedad”, destacando que tanto la selección española como la francesa representan un ejemplo de ello y remarcando que “en el fútbol no hay espacio para hablar de eso”.

Las declaraciones de Yamal surgieron luego de que Rajoy afirmara que el combinado francés contaba con pocos futbolistas nacidos en Francia, comentarios que generaron repercusión en la antesala del choque entre dos de las principales candidatas al título.

El joven delantero optó por restar importancia a la controversia y centrar la atención en el compromiso deportivo, donde España buscará un lugar en la final del Mundial 2026 frente a una selección francesa que también llega como una de las favoritas para conquistar el campeonato.

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