“Más que criticar, ayúdenos a resolver”: Presidente Kast emplaza a gobernadores y alcaldes por sistema frontal

El Presidente José Antonio Kast se refirió a la emergencia meteorológica que afectará a gran parte del país los próximos días, en medio de una inspección a las medidas preventivas que se están desarrollando en la Quebrada de Ramón.

Acompañado del ministro de Obras Públicas, Louis de Grange, y la directora de Senapred, Alicia Cebrián, el Mandatario visitó este punto relevante, donde las lluvias intensas y los sistemas frontales han generado crecidas, desbordes y aluviones, especialmente en el sector oriente de Santiago y comunas como La Reina y Las Condes.

El Jefe de Estado destacó el trabajo coordinado de las autoridades, pero enfatizó en la cooperación de la ciudadanía para enfrentar la emergencia. “Siendo una eventual crisis climática importante, nosotros podemos hacer medidas de mitigación, de advertencia. ¿Esto va a evitar todo? No. Si alguien señala, ‘mire se puede evitar una situación como esta completamente’, es muy difícil. Uno puede hacer todo lo posible con todos los medios que tiene a disposición y en eso nos hemos esforzado todos”, dijo.

Sobre las medidas preventivas destacó que “las fuerzas armadas han desplegado y han llamado a un acuartelamiento preventivo para poder estar disponibles en caso de que haya que reaccionar”.

Respecto al impacto de la emergencia, el Mandatario reconoció la posibilidad de que existan cortes de luz a pesar de los esfuerzos por evitarlo. “Hemos realizado con las distintas instancias que se pueden todos los cortes preventivos de ramas, de árboles. ¿Es suficiente? Nunca va a ser suficiente, pero podemos en estas horas que nos quedan, cada uno velar también por el vecino”, indicó.

El Presidente Kast hizo un llamado también a alcaldes y gobernadores a resolver más que criticar en este contexto. “El Estado, porque este no es un tema de Gobierno, es un tema de Estado, está desplegado a nivel nacional. Si hay algún lugar donde algún alcalde, algún gobernador estime que falta algo por hacer, más que criticar, ayúdenos a resolver, porque es muy fácil desde el punto de vista mediático generar una alarma, pero no buscar la solución”, afirmó.

“Si en algún lugar de Chile algún alcalde, algún gobernador estima que no se ha prestado la atención suficiente en el tema preventivo, estamos a disposición. Nuestros ministros, subsecretarios, delegados, todos estamos en la misma función”, agregó.

Fue el ministro de Obras Públicas, Louis de Grange, quien confirmó que el Estado ha desembolsado US$468 millones en prevención de cara a este proceso de emergencia. “Esto no tiene un color político. Si alguien dice ‘tuvieron tiempo y no se prepararon’, hemos hecho todo lo posible. El ministro ha señalado que desde marzo se han invertido cerca de 500 millones de dólares”, señaló.

Además, destacó que habrá despliegue nacional de autoridades que funcionarán como enlace en regiones. El ministro de Agricultura, Jaime Campos, fue destinado a Ñuble; por su parte la ministra de Energía, Ximena Rincón, a Valparaíso; el subsecretario de Energía, Hugo Briones, a La Araucanía; el subsecretario de Transportes, Martín Mackenna, al Biobío; el subsecretario de Servicios Sociales, Alejandro Fernández, a Coquimbo; el subsecretario de Agricultura, Francesco Venezian, a el Maule; la subsecretaria de Vivienda, Natalia Aguilar, a O’Higgins; la subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido, a Valparaíso también; el subsecretario de la Segegob, José Francisco Lagos, a Los Ríos.

La Dirección Meteorológica emitió alertas por esta contingencia que afectará desde la región de Atacama hasta Los Ríos. En algunas zonas, las precipitaciones llegarán hasta 80 mm, mientras que las rachas de viento pueden alcanzar 80km/h. Es en este contexto que el Gobierno decretó emergencia preventiva entre el 13 y el 21 de julio en las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía y Los Ríos.

Hablamos de un sistema frontal que se pronostica de alta intensidad y que dejará lluvias, fuertes vientos, nevadas, posibles ventiscas y marejadas durante gran parte de esta semana. Afectará principalmente entre Atacama y Biobío desde la madrugada del martes 14 hasta la noche del sábado 18 de julio.