"Modo Empleo": Gobierno anuncia subsidio reforzado para la contratación de mujeres y ampliación del Programa 4 a 7

En el marco del lanzamiento de la campaña “Modo Empleo”, el ministro de Economía, Daniel Mas, y la ministra de la Mujer, Judith Marín, anunciaron un paquete de medidas orientadas a fomentar el empleo femenino. Entre ellas, un subsidio reforzado para la contratación de mujeres y la ampliación de la cobertura del Programa 4 a 7, destinado a facilitar el acceso al trabajo mediante apoyo en el cuidado infantil.

Fue en ese contexto que la ministra Marín recordó que el Gobierno ya había dado a conocer los detalles en torno a un subsidio a la contratación equivalente al 50% del ingreso mínimo para hombres y al 60% para mujeres, beneficio que, según señaló, estará disponible desde este miércoles 15 a través del sitio subsidioalempleo.cl.

“En el caso de las mujeres, el incentivo es mayor y corresponde al 60% del ingreso mínimo, equivalente a 330 mil pesos por contratación”, sostuvo la autoridad. Sin embargo, la secretaria de Estado igualmente expresó que generar nuevos puestos de trabajo no es suficiente si no se abordan las barreras que enfrentan muchas mujeres para acceder al mercado laboral.

“No podemos dejar de mencionar que hoy, para muchas mujeres, una de las principales preocupaciones al momento de insertarse al mundo laboral es el cuidado de sus hijos. Si vamos a crear más empleos como Gobierno, también queremos crear las condiciones para que las mujeres puedan acceder a esos puestos de trabajo”, señaló.

Fue en esa línea que compartió más detalles sobre el fortalecimiento y la ampliación del mencionado programa, que entrega apoyo en cuidados para niños y niñas una vez terminada la jornada escolar. “Vamos a ampliar esta cobertura en 50 comunas del país porque queremos hacernos cargo de una de las principales barreras que enfrentan muchas mujeres: la preocupación por el cuidado de sus hijos mientras trabajan”, indicó.

Así, la ministra explicó que el programa permite que los niños permanezcan en establecimientos educacionales entre las cuatro y las siete de la tarde, favoreciendo así la autonomía económica de las mujeres. “Si queremos crear empleos, no basta con generar nuevas vacantes si las mujeres siguen enfrentando barreras para acceder a ellas“, enfatizó.

Además, detalló que podrán acceder al beneficio mujeres pertenecientes al 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares, tanto aquellas que ya cuentan con un empleo como quienes se encuentren en búsqueda de trabajo o participando en procesos de capacitación. “El objetivo es fomentar y apoyar la autonomía económica y la inserción y permanencia de las mujeres en el mundo del trabajo”, afirmó.

Por su parte, el ministro de Economía, Daniel Mas, recalcó que las medidas forman parte del plan “Modo Empleo”, orientado a impulsar la actividad económica y la creación de puestos de trabajo. “Seguimos en modo empleo. Es un plan del Gobierno para generar empleo, destrabar proyectos e impulsar la actividad económica, de manera que ese crecimiento llegue al bolsillo de la gran mayoría de los chilenos”, expresó.

El secretario de Estado aseguró que el foco estará puesto especialmente en mujeres y jóvenes. “El anuncio que hoy hacemos junto a la ministra de la Mujer tiene precisamente ese énfasis. El Programa 4 a 7 entrega una cobertura que permite a las mujeres salir a trabajar con mayor tranquilidad. A esto, se suma el subsidio a la contratación del 60% del ingreso mínimo para mujeres. Son dos buenas noticias que refuerzan el modo empleo y la protección que el Gobierno quiere entregar a los miles de chilenos que hoy están sin trabajo, especialmente a las mujeres“, afirmó.

Mas también informó que el plan contempla 50 mil millones de pesos, de los cuales 25 mil millones estarán destinados al subsidio a la contratación. “Las postulaciones se abren mañana a través de la página del SENCE. Es un proceso simple, con un subsidio equivalente al 50% del ingreso mínimo para los hombres y al 60% para las mujeres”, precisó.

Además de estas medidas, Marín adelantó que el Ejecutivo impulsará nuevas obras de inversión en áreas como construcción, obras públicas y mejoramiento urbano, junto con fortalecer iniciativas de capacitación e incorporación femenina en sectores tradicionalmente masculinizados. “Ya existen convenios vigentes para la capacitación de mujeres e incluso el sello Mujer y Construcción, desarrollado junto al Minvu, para promover la incorporación femenina en ese sector”, explicó.

Por otro lado, consultada por el proyecto de ley ingresado al Congreso por diputados del Partido Nacional Libertario, Republicanos y Renovación Nacional que busca exigir que mujeres con embarazos inviables o por violación escuchen los latidos del feto antes de abortar, la ministra evitó pronunciarse sobre su contenido y recalcó que la prioridad del Ejecutivo está puesta en la situación laboral de las mujeres.

“Entiendo que se trata de una moción parlamentaria que actualmente está radicada en la Comisión de Salud. Por lo tanto, habrá que esperar el desarrollo de esa discusión en el Congreso, que es un poder independiente del Ejecutivo“, manifestó Marín, quien subrayó que hoy La Moneda está preocupada de la urgencia que representa la alta tasa de desempleo a nivel nacional, especialmente la de las mujeres.