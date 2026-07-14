Mundial 2026: Francia-España, rumbo a una semifinal de ensueño

En Dallas, en el AT&T Stadium de Arlington, estarán los himnos, las banderas y el fervor de los aficionados, que ya tienen la vista puesta en el desenlace final. Como una promesa de fuegos artificiales en este Día Nacional de Francia, los Bleus y la Roja llegan como los grandes favoritos de este Mundial 2026 para disputar esta primera semifinal.

Porque, mientras Argentina, campeona del mundo vigente, ha sufrido desde los octavos de final —dos prórrogas contra Cabo Verde y Suiza, además de una victoria conseguida en el tiempo añadido ante Egipto (3-2)—, Francia ha avanzado sin titubeos. Los Bleus, apenas incomodados por un aguerrido Paraguay en octavos, dan la impresión de ser una auténtica máquina, con una delantera que suma 16 goles, la segunda más efectiva del torneo detrás de Argentina (17).

Frente a ellos, España exhibe otra forma de dominio, menos efectiva y menos clínica de cara al arco, pero igualmente dueña del juego. Al igual que Francia, la Roja ha intentado 110 remates desde el inicio de la competición. Los tres jugadores con más pases en este Mundial 2026 son españoles, con Rodri en el centro de todo, auténtico metrónomo del equipo de Luis de la Fuente.

El fatídico “techo de cristal“

Pero esta semifinal no es solo un choque de estilos, sino también un partido con aroma de revancha. Por tercera vez en tres años, Francia y España se enfrentan en la misma instancia de una competición internacional. Y, por ahora, la ventaja es española. Primero estuvo la semifinal de la Eurocopa 2024 (2-1), el 9 de julio de 2024, y después la de la Liga de Naciones (5-4). Sin olvidar la final de los Juegos Olímpicos de París, ganada por los españoles con Pau Cubarsí y Alex Baena, hoy titulares con la selección absoluta, frente a los “Bleuets” de Désiré Doué, Manu Koné y Michael Olise.

Cada vez que hay un título, una medalla o un boleto para la final en juego, España se presenta como el “techo de cristal” de esta generación francesa.

El equipo de Didier Deschamps deberá, por tanto, evitar una tercera derrota consecutiva ante este rival, que puede presumir de tener ventaja psicológica.

«Hemos derrotado a Francia en nuestros dos últimos enfrentamientos. Si Francia debe temerle a alguien, es a nosotros», recordó Lamine Yamal.

En cualquier caso, este 14 de julio, en un estadio climatizado con capacidad para 70.000 espectadores, con el techo cerrado, pero con un ambiente que se anuncia sofocante, los aficionados tienen asegurado un gran espectáculo.