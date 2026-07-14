Oposición insistirá el próximo lunes: Cámara rechaza comisión investigadora contra exministra Steinert

Este martes en la Cámara de Diputadas y Diputados no se alcanzaron los 62 votos necesarios para aprobar la conformación de una comisión investigadora en contra de la exministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert.

La instancia, que podría ser el paso previo para una acusación constitucional, fue requerida luego de que Contraloría emitiera un dictamen que estableció que Steinert se extralimitó en sus atribuciones cuando solicitó a la PDI antecedentes de una causa judicial en curso.

El diputado y jefe de bancada del Partido Socialista (PS), Raúl Leiva, lamentó el resultado en la Sala de la Cámara, pero adelantó que volverá a presentar la idea de conformar una comisión el próximo lunes.

“Necesitamos 62 votos y yo creo que se va a aprobar de todas maneras el día lunes con la asistencia de cada una de las diputadas y los diputados. Es importante que se clarifique esta situación”, remarcó.

Además, Leiva se mostró contrario a una decisión que está evaluando el Gobierno: la posible designación de Steinert para una agregaduría en la embajada de Chile en Perú. A su juicio, primero debería resolverse el pronunciamiento de Contraloría, que aún está en proceso por una reclamación de la propia exministra.

“Me parece un tema complejo que debe definir el Gobierno. Yo no soy quien para coartar la libertad de trabajo, pero esperaría primero que se resolviera lo que dice la Contraloría respecto de su proceder como funcionaria pública”, estimó el diputado.

Por su parte, el senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, no quiso referirse a una decisión del Ejecutivo que aún no se ha concretado. Sin embargo, Squella sí criticó el dictamen de la Contraloría sobre Steinert.

El parlamentario sostuvo que el Ministerio de Seguridad tiene las atribuciones para pedir información a las policías y que, en este caso, la Contraloría no actuó de acuerdo a la normativa.

“Vimos un dictamen que no se hacía cargo del anuncio, de que se había actuado con ilegalidad. Creo que esto en ningún caso empaña o enloda el trabajo que ha hecho la contralora durante todos estos meses, pero con el mismo celo que se pide que todos los funcionarios actúen acorde al principio de legalidad, yo creo que de vez en cuando a la misma Contraloría hay que recordárselo”, afirmó.

Según Squella, “esto no es solo de la administración actual, sino que también lo hemos visto en contralores del pasado”. “Hay algo ahí que se nos arranca de la normativa constitucional”, dijo.

La opinión del senador Squella contrasta con la de otras voces del oficialismo. Desde Renovación Nacional (RN), la diputada Ximena Ossandón expresó que lo más correcto sería esperar a que se cierre el capítulo entre la exministra Steinert y la Contraloría antes de que el Ejecutivo la designe en un nuevo cargo.

Mientras, el diputado y jefe de bancada de RN, Diego Schalper, fue más allá y llamó al Gobierno a desistir de la designación: “Creo que en ese caso en particular hay que frenar esas decisiones”.