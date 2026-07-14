Por "razones personales": Rodrigo Vattuone renuncia a la presidencia del PDG

Rodrigo Vattuone presentó este martes su renuncia a la presidencia del Partido de la Gente mediante una carta dirigida al Tribunal Supremo de la colectividad, en la que argumentó “razones personales” para dejar el cargo.

“A contar de hoy, 14 de julio de 2026, renuncio al cargo de presidente del Partido de la Gente por razones personales”, señaló en el escrito, donde también agradeció “el gran trabajo realizado por todas las orgánicas y militantes del partido en estos más de dos años en que me desempeñé como presidente”.

“Finalmente, les deseo el mayor de los éxitos en los importantes desafíos que debe enfrentar el partido en el futuro”, agregó.

Según Radio Biobío, la salida de Vattuone se habría producido en buenos términos, sin que existan conflictos que hayan derivado en su decisión.

La presidencia interina será asumida en primera instancia por la secretaria general del partido, Denisse Catalán, y a partir del 15 de agosto el excandidato presidencial Franco Parisi tomará el cargo, también de manera interina.