Quiebre del acuerdo entre el PPD y el Gobierno marca antesala de la votación de la megarreforma

El Senado iniciará este miércoles la votación en particular de la megarreforma, luego de que la Comisión de Hacienda despachara el proyecto y cerrara la última etapa de revisión en comisiones. La discusión comenzará a las 15:00 horas, en medio de las diferencias entre el Gobierno y la oposición tras el quiebre del acuerdo alcanzado con senadores del PPD por la indicación sobre invariabilidad tributaria.

La Comisión de Hacienda terminó este lunes el análisis y votación de la iniciativa, después del trabajo realizado previamente por las comisiones de Medio Ambiente y Trabajo. Aunque parlamentarios oficialistas intentaron adelantar la votación para este martes, la propuesta no consiguió la unanimidad necesaria en la reunión de comités.

La sesión comenzará una hora antes del horario establecido originalmente y las indicaciones podrán ingresarse hasta las 21:00 horas de este martes. Durante el debate, cada senador tendrá diez minutos para intervenir, mientras que quienes defiendan o cuestionen indicaciones dispondrán de un máximo de dos minutos.

El principal punto de tensión previo a la votación es el quiebre de las conversaciones entre el Ejecutivo y senadores del PPD por la indicación sobre la invariabilidad tributaria. Desde esa colectividad cuestionaron que la norma ingresada no correspondía a lo conversado durante las negociaciones. El biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, afirmó que la indicación fue retirada y que el texto que llegará a la Sala corresponde al acuerdo alcanzado inicialmente. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sostuvo que la prioridad del Ejecutivo es que el proyecto avance y sea despachado.

El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, abordó el escenario generado tras la ruptura del acuerdo y afirmó que “lo que se va a votar en el Senado es exactamente lo que acordó el Gobierno con el PPD. El oficialismo va a respetar la palabra empeñada“. El diputado agregó que espera que los senadores de dicha colectividad mantengan el compromiso asumido durante las conversaciones.

Desde Renovación Nacional, su presidenta, Andrea Balladares, sostuvo los acuerdos alcanzados durante la discusión legislativa. “Cuando uno abre conversaciones, lo que busca es mejorar los distintos proyectos de ley”, afirmó.

La también senadora apuntó a la discusión sobre la franquicia tributaria (Sence) y destacó que en esa materia se logró un acuerdo transversal desde el Partido Comunista hasta el Partido Republicano. “Se ha mostrado apertura, se ha mostrado mejora y hemos logrado estar de acuerdo más allá de nuestro sector“, sostuvo.

A las diferencias con la oposición se suman reparos de algunos parlamentarios que podrían influir en la votación. El senador Matías Walker planteó dudas respecto del financiamiento municipal y pidió al Ejecutivo garantizar mediante indicaciones que los recursos de las comunas no se verán afectados.

En tanto, el senador Karim Bianchi (IND) cuestionó las conversaciones desarrolladas entre el Gobierno y el PPD durante la tramitación. Sus críticas apuntaron al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, a quien acusó de dificultar los acuerdos. “Es imposible llegar a un acuerdo con él, es imposible que se reciban las indicaciones, es imposible no pensar que detrás de algún acuerdo después va a haber alguna pillería“, indicó.

El parlamentario añadió que sus conversaciones con el Ejecutivo terminaron durante la discusión en comisión y descartó negociar su respaldo al proyecto. “Esto es serio, es una reforma que al país lo compromete por muchos años. Acá el voto no se puede vender”, señaló.

Por parte de la oposición, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, confirmó que distintas fuerzas recurrirán al Tribunal Constitucional por materias relacionadas con la invariabilidad tributaria y aspectos medioambientales. La senadora señaló que su sector respaldará algunos artículos, como los vinculados a la reconstrucción y al fortalecimiento del Sence, pero mantendrá reparos sobre otros contenidos de la iniciativa.

Además, cuestionó los cambios al financiamiento municipal y sostuvo que las modificaciones afectan los ingresos propios de las comunas. “No se cubren los ingresos propios que tiene cada uno de los municipios afectados. Por lo tanto, hay detrimento“, señaló.

Con este escenario, el Senado iniciará este miércoles la revisión artículo por artículo de la megarreforma, en una jornada que se anticipa extensa y que continuará hasta el despacho del proyecto.