Registro de Vándalos e Incivilidades: informe del INDH advierte riesgo de "regresión" en derechos sociales

En el marco de la presentación con suma urgencia del proyecto que crea el Registro Nacional de Actos Vandálicos e Incivilidades, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) entregó un detallado informe legislativo con observaciones al texto. Si bien el INDH no cuestionó el propósito de sancionar conductas que afectan el espacio público, advierte que el diseño actual de la iniciativa presenta serias incompatibilidades con los estándares internacionales de derechos humanos.

El director del INDH, Yerko Ljubetic, expuso ante la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados que el debate debe basarse en evidencia empírica, pues “los buenos propósitos pueden tropezar con la realidad”.

La principal preocupación del organismo radica en que la propuesta del Ejecutivo condiciona el acceso a prestaciones esenciales —como la Pensión Garantizada Universal (PGU), la gratuidad en educación superior y subsidios de vivienda— a la conducta de las personas, lo que podría constituir una regresión en materia de derechos económicos y sociales.

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Las principales recomendaciones del INDH

En base a su análisis, el Instituto recomendó al Congreso una serie de modificaciones para compatibilizar el proyecto con la Constitución y los tratados internacionales: