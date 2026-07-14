Registro de Vándalos e Incivilidades: informe del INDH advierte riesgo de "regresión" en derechos sociales

En el marco de la presentación con suma urgencia del proyecto que crea el Registro Nacional de Actos Vandálicos e Incivilidades, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) entregó un detallado informe legislativo con observaciones al texto. Si bien el INDH no cuestionó el propósito de sancionar conductas que afectan el espacio público, advierte que el diseño actual de la iniciativa presenta serias incompatibilidades con los estándares internacionales de derechos humanos.
El director del INDH, Yerko Ljubetic, expuso ante la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados que el debate debe basarse en evidencia empírica, pues “los buenos propósitos pueden tropezar con la realidad”.
La principal preocupación del organismo radica en que la propuesta del Ejecutivo condiciona el acceso a prestaciones esenciales —como la Pensión Garantizada Universal (PGU), la gratuidad en educación superior y subsidios de vivienda— a la conducta de las personas, lo que podría constituir una regresión en materia de derechos económicos y sociales.
Las principales recomendaciones del INDH
En base a su análisis, el Instituto recomendó al Congreso una serie de modificaciones para compatibilizar el proyecto con la Constitución y los tratados internacionales:
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Revisión general y enfoque de política criminal: el INDH sugiere reestructurar el proyecto basándose en diagnósticos empíricos y evitar respuestas meramente simbólicas o de baja eficacia preventiva .
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Proporcionalidad y no discriminación: se cuestiona que el proyecto aplique un mismo régimen sancionatorio a delitos graves (como homicidios) e incivilidades menores (como consumo de alcohol en la vía pública), lo que vulneraría el principio de proporcionalidad. Además, se advierte que las sanciones afectarán con mayor dureza a los sectores más vulnerables, generando un efecto potencialmente discriminatorio .
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Protección de derechos sociales: se recomienda eliminar las sanciones que afecten el acceso a prestaciones esenciales para la vida digna, como la PGU, becas, subsidios habitacionales y tarifas rebajadas de transporte, ya que su pérdida puede incrementar la marginalización y obstaculizar la reinserción social .
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Tipificación de rayados: respecto a la nueva figura penal que sanciona los rayados no autorizados, el INDH pide precisar la conducta para evitar que se criminalicen expresiones artísticas, culturales o políticas legítimas desarrolladas en el espacio público .
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Acceso al registro: se recomienda restringir el acceso público general al catastro para evitar la estigmatización de las personas inscritas .
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Régimen especial para niños y adolescentes: el organismo insta a excluir a los menores de edad de las sanciones que restrinjan el acceso a educación o salud, privilegiando medidas socioeducativas y restaurativas acordes a la Convención sobre los Derechos del Niño .