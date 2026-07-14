Sistema frontal: académico de la U. de Chile presenta visor para identificar los puntos críticos de cada comuna

En el marco del pronóstico de intensas lluvias que se esperan desde Atacama a Los Ríos, el geógrafo y académico de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU) de la Universidad de Chile, Pablo Sarricolea, se refirió a los visores de puntos críticos desarrollados por la universidad, que están disponibles tanto para autoridades como para la ciudadanía en general.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el también director de postgrado de la FAU explicó que los puntos críticos son sitios detectados por los municipios, en conjunto con Senapred, “donde pueden haber anegamiento, desborde de río, congelamiento de camino, cortes de camino, entre otros tipo de problemas que aparecen en este dispositivo que hemos generado”.

Sarricolea afirmó que se elaboraron dos visores, “uno que permite localizar la dirección de mis sitios habituales de movimiento, por ejemplo, el trabajo o si voy a un hospital o a dejar a mi hijo al colegio; y el otro, que me permite hacer un ranking de comunas más críticas”.

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“Ambos tienen un objetivo distinto. El primero, para el ciudadano, mostrar si van a pasar por lugares que son críticos durante un evento como el que se espera esta semana; o bien el otro para la autoridad que le genera un ranking a nivel regional donde, por ejemplo, Monte Patria es la comuna que tiene más puntos críticos y le sigue Buin acá en la Región Metropolitana”, indicó.

El geógrafo mencionó otras comunas con varios puntos críticos como Lo Barnechea, Las Condes, Peñalolen o La Florida, donde, de todas maneras, se han desarrollado importantes obras de infraestructura como las piscinas de decantación de la Quebrada de Macul.

“Pero seguramente hay que tener más obras de protección para la población, porque en muchos casos las viviendas que están en la zona más alta son viviendas de alto estándar y más abajo, por ejemplo, en Peñalolén, uno encuentra casas que finalmente van a recibir esa agua. Son las que reciben la externalidad del agua que es evacuada eficientemente en la zona más alta”, observó.

Sarricolea también apuntó a la importancia de desarrollar infraestructura en lugares más apartados y no solo en los más poblados: “Que esto también tenga un sentido social, no solamente por número de personas, porque si no, siempre todo se haría en en las grandes ciudades y no se haría en los pueblos”.

Un mapa para anticiparse al riesgo

Los visores de Puntos Críticos fueron desarrollados utilizando dos plataformas distintas: una basada completamente en software libre (Open Source) y otra mediante ArcGIS Online. Aunque emplean tecnologías diferentes, ambas ofrecen acceso gratuito a los usuarios y permiten visualizar el territorio mediante mapas dinámicos e intuitivos.

La plataforma identifica el tipo de amenaza asociada como anegamientos, desbordes de cauces, activación de quebradas, remociones en masa o congelamiento de caminos, utilizando una iconografía sencilla que facilita su interpretación.