Sistema frontal: Aguas Andinas activa protocolos y llama a la ciudadanía a no arrojar residuos al alcantarillado

Aguas Andinas reforzó su plan preventivo en la Región Metropolitana ante el sistema frontal que afectará al país durante los próximos días, con lluvias que podrían extenderse por cuatro jornadas y dejar más de 100 mm de precipitaciones, además de fuertes vientos.

La compañía informó que “ha movilizado todos sus recursos humanos y técnicos, ratificando la completa operatividad de su infraestructura de respaldo ante turbiedades extremas que puedan ocasionarse en los ríos que abastecen a la ciudad, la que cuenta con 37 horas de autonomía”. En paralelo, desarrolló labores preventivas de limpieza y mantención de alcantarillas para evitar inundaciones y rebases.

Cristian Schwerter, director de Planificación, Ingeniería y Construcción de Aguas Andinas, llamó a la ciudadanía a “hacer un buen uso de la red de alcantarillado, evitando arrojar elementos ajenos, tales como toallas húmedas, pañales, cotonitos o aceite de cocina, considerados como los residuos que más daño hacen al funcionamiento de la infraestructura, pudiendo generar obstrucciones”.

Schwerter también advirtió que no se deben levantar las tapas del alcantarillado ante la caída de agua, ya que “esto podría provocar el colapso de los colectores”.

“La red de alcantarillado está diseñada y dimensionada solo para recibir aguas servidas y no las aguas lluvia, las que deben escurrir por las calles hacia los sumideros construidos para estos efectos y ser recolectadas por una red especial que no es gestionada por Aguas Andinas. Por eso, es relevante el buen uso de la infraestructura y sobre todo en días de lluvias intensas como las de este fin de semana”, explicó.

El representante ejecutivo de Aguas Andinas precisó que la empresa activó y reforzó sus protocolos internos ante el pronóstico para la cordillera, con el objetivo de identificar de manera anticipada eventuales alteraciones en las condiciones de los ríos Maipo y Mapocho, los principales afluentes para las plantas de producción de agua potable. La compañía recordó que la infraestructura se encuentra operando con normalidad y que cualquier situación será informada oportunamente por las autoridades correspondientes.