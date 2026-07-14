Trump sospecha que hay drones y misiles iraníes en Cuba: "Estamos investigando"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una investigación por una “posible” presencia de drones y misiles iraníes en Cuba, tras lo cual agregó que Washington no permitiría “que eso ocurriera”.

“Si los tienen, y es muy posible que los tengan, nos encargaremos de ello. (El secretario de Estado de Estados Unidos) Marco (Rubio) está justo en la habitación de al lado. Y si los tienen, nos encargaremos de ello en breve”, aseveró el mandatario tras ser interrogado por los medios desde el Despacho Oval sobre la presencia de drones iraníes en el país isleño.

A renglón seguido, el jefe del Ejecutivo estadounidense consideró que “podría ser” que la isla caribeña estuviera “almacenando algunos” misiles iraníes. “Lo estamos investigando ahora mismo”, señaló tras recalcar que su Administración no iba a “permitir que eso ocurriera”.

Las declaraciones de Trump llegaron poco después de que el propio Marco Rubio anunciara que Washington seguiría empleando “todas las herramientas a su disposición” para “impulsar” reformas “políticas y económicas” en Cuba y poner fin a “décadas de represión e incompetencia económica de su régimen comunista”.

Asimismo, el embajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Mike Waltz, alegó en la víspera que la isla acogía bases “tanto rusas como chinas”, atribuyendo a Moscú y Pekín “puestos de inteligencia, puestos de recolección de señales y oficiales militares en Cuba”.

A las seis décadas de embargo en vigor sobre la isla, Estados Unidos había sumado desde comienzos de año un bloqueo energético que había provocado, en ocasiones, la paralización absoluta del suministro. De hecho, las autoridades cubanas confirmaron el pasado viernes un nuevo apagón eléctrico a nivel nacional, el cuarto en lo que iba de año.