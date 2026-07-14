Vuelve "La Razón de Cantar": un encuentro para celebrar la memoria a través de la música

El próximo viernes 31 de julio, a las 19:00 horas, el Teatro Universidad de Chile (ubicado en Av. Providencia 43, frente a la Plaza Italia) abrirá sus puertas para una nueva edición de La Razón de Cantar, encuentro que reunirá a reconocidos exponentes de la música de raíz y de autor en una jornada dedicada a la memoria, la identidad y la canción chilena.

El escenario recibirá a Nano Stern, Joselo Osses, Pascuala Ilabaca y José Seves, quien se presentará junto al grupo Equipaje, en un concierto que busca poner en valor aquellas canciones que han acompañado la historia del país y que siguen dialogando con el presente.

En conversación con el programa Semáforo de Radio Universidad de Chile, Stern destacó el espíritu que da nombre al encuentro. “No nos une solamente una cuestión estética, nos une también algo que va detrás. Hay una motivación y, como dice el nombre, hay una razón de cantar”, afirmó.

El cantautor también valoró la continuidad de una iniciativa que apuesta por la música de autor en un contexto complejo para la cultura. “Es bonito saber que festivales como este, que se la juegan por una apuesta que no necesariamente responde a las lógicas de mercado, sino más bien a otras motivaciones, pueden persistir y seguir existiendo ya en su cuarta edición”, señaló.

Para Stern, el repertorio que propone el festival conecta de manera profunda con la experiencia de quienes escuchan. “Las canciones, sobre todo, establecen una conexión. Es música que nace de acá, que habla de nuestro cotidiano, entonces a todos nos hace sentido, a todos nos toca una fibra personal”, sostuvo.

El músico también destacó la oportunidad de compartir escenario con artistas de distintas generaciones y trayectorias. “Es una alegría muy grande poder compartir con gente que uno quiere y admira”, comentó, refiriéndose a la presencia de Ilabaca, Osses y Seves, histórico integrante de Inti-Illimani.

Así, la jornada buscará rendir homenaje a la memoria y al espíritu del pueblo chileno a través de la música, las letras y las melodías que han marcado distintos hitos de la historia nacional. En ese sentido, Stern subrayó el valor del encuentro en vivo como una experiencia difícil de reemplazar. “Hay espacios para conmoverse en conjunto, para el error, para la vulnerabilidad, que son cosas que todavía, al menos, pertenecen más bien al ámbito de lo humano”, reflexionó.

Las entradas para La Razón de Cantar ya se encuentran disponibles a través de PortalTickets. Cabe destacar que Radio Universidad de Chile es uno de los patrocinadores de esta cuarta edición del festival, que se ha consolidado como un espacio para el encuentro entre distintas generaciones de músicos y públicos en torno a la canción con contenido social, cultural y humano.