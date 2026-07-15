Colmed rechaza proyecto "Escucha su corazón": "Puede afectar la relación médico-paciente" y revictimizar a mujeres

El proyecto de ley “Escucha su corazón”, impulsado por un grupo de diputados de Renovación Nacional, el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario, generó el rechazo del Colegio Médico de Chile, que calificó la iniciativa como una medida que impone una intervención específica en situaciones de profundo sufrimiento, sin considerar las implicancias éticas y clínicas que conlleva.

La propuesta legislativa, ingresada el pasado 25 de junio en el Congreso, busca modificar el artículo 119 del Código Sanitario para establecer que, antes de que la mujer manifieste su voluntad de interrumpir el embarazo, el médico deberá informarle si es posible detectar la actividad cardíaca del embrión o feto. De ser así, deberá ofrecerle de manera verbal y directa la oportunidad de escuchar los latidos mediante los medios técnicos disponibles .

Aunque el texto señala que la madre podrá declinar libremente este ofrecimiento, la iniciativa condiciona la realización del procedimiento. “El médico deberá negarse a practicar la interrupción del embarazo si es que esa situación se verifica”, establece la moción parlamentaria .

El cuestionamiento ético del Colegio Médico

En su declaración pública, la Mesa Directiva Nacional del Colegio Médico planteó una pregunta de fondo que trasciende el debate jurídico o político: “¿Es compatible con una atención clínica centrada en la paciente que la ley establezca, de manera obligatoria, una intervención específica en situaciones de profundo sufrimiento?”

📢 Declaración Pública | Proyecto de ley “Escucha su corazón” El Colegio Médico de Chile expresa su preocupación frente al proyecto de ley “Escucha su corazón”, por las implicancias éticas y clínicas que tendría al establecer, por mandato legal, una intervención específica en el… pic.twitter.com/4JWxi0VVn3 — Colegio Médico de Chile – Colmed Chile (@colmedchile) July 15, 2026

El gremio sostuvo que el consentimiento informado, reconocido por la medicina contemporánea, es un proceso de diálogo entre el equipo de salud y la paciente orientado a favorecer una decisión libre, autónoma y basada en información pertinente. “Su propósito no es persuadir, sino garantizar que las personas puedan decidir conforme a sus valores y circunstancias”, enfatizaron.

En esa línea, el Colegio Médico recordó que organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO) y el American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) coinciden en que el consentimiento debe ser individualizado, libre de coerción y centrado en la autonomía de la persona.

Críticas a la obligatoriedad de la medida

El gremio advirtió que lo verdaderamente relevante es resguardar que cada mujer reciba una atención respetuosa y un acompañamiento acorde con sus necesidades, y que el consentimiento informado no se fortalece por la incorporación obligatoria de una determinada práctica, sino por la calidad de la relación clínica, la confianza entre paciente y equipo de salud, y la posibilidad de tomar decisiones sin presiones .

“Especialmente ante situaciones de riesgo vital materno, inviabilidad fetal letal o embarazo producto de una violación, la respuesta ética del Estado debe ser fortalecer una atención respetuosa de la autonomía, sustentada en la evidencia y en el juicio clínico de los equipos de salud, sin revictimizar a las mujeres”, expusieron en la declaración .

El Colegio Médico enfatizó que la bioética exige proteger la libertad de decisión de las pacientes y preservar la integridad del acto médico, “evitando imponer obligaciones que no contribuyen a una mejor atención ya que se podría dañar o afectar la relación médico-paciente” .

Los diputados Chiara Barchiesi (PRep), Catalina Del Real (PRep), Álvaro Jofré (PNL), Ximena Ossandón (RN), Claudia Reyes (PRep) y Cristóbal Urruticoechea (PNL) son quienes impulsan la propuesta legislativa . Según los fundamentos del proyecto, “no puede haber algo menos ideológico que un latido de un bebé y una ley que permita que su latido se escuche antes de su muerte”.

Sin embargo, el Colegio Médico reiteró su compromiso con una atención ética, respetuosa y centrada en las personas, resguardando la autonomía de las pacientes y la integridad del acto médico, en clara oposición a la iniciativa parlamentaria .