Cristián Arcos: "Hoy, la persona más influyente del fútbol mundial es Donald Trump, no Gianni Infantino" 

“España llega fortalecida a la final del Mundial 2026”, así lo planteó el periodista deportivo Cristián Arcos en conversación con la primera edición de Radioanálisis. Además, aseguró que la FIFA ha mantenido una relación histórica con quienes detentan el poder político, más allá del país anfitrión.

Para Arcos, la clasificación sobre Francia fue el mejor partido de España en el campeonato. El periodista explicó que el equipo había generado dudas durante las rondas anteriores porque estaba lejos del nivel que había mostrado en los últimos años, pero frente a Francia volvió a parecerse a sí mismo.

“Frente a Francia hizo el mejor partido del torneo porque la superó en todos los aspectos del juego“, afirmó. A su juicio, esa actuación la instala como favorita para levantar la copa.

Sobre el duelo entre Argentina e Inglaterra que se disputará esta jornada, Arcos aseguró de que se trata de una llave muy pareja. En ese sentido, señaló que Argentina no ha deslumbrado desde el juego, pero mantiene la capacidad de competir en cualquier escenario y cuenta con Lionel Messi como factor desequilibrante.

Respecto a Inglaterra destacó su crecimiento durante el torneo y un funcionamiento colectivo más consolidado. Sin embargo, para el Premio Nacional de Periodismo Deportivo “hoy me parece que España está un escalón por encima de ambos“.

Aunque valoró el nivel que ha mostrado el campeonato, Arcos dijo que resulta imposible analizar el Mundial solo desde lo deportivo. En ese contexto, mencionó los cambios en el desarrollo de los partidos, el caso de Irán y la relación entre la FIFA y el presidente de Estados Unidos. “Ha sido un Mundial con una fuerte intervención política (…). Hoy, la persona más influyente del fútbol mundial es Donald Trump, no Gianni Infantino“, declaró.

Consultado por el liderazgo de Infantino, Arcos estimó que no habrá cambios en la conducción del organismo antes del próximo Congreso de la FIFA. No obstante, sostuvo que el comportamiento de la entidad no depende de una persona, sino de una práctica que se ha repetido durante décadas. “La FIFA siempre se acomoda al poder político de turno“, afirmó.

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En esa línea, el periodista añadió que el organismo “ha organizado Mundiales en democracias, dictaduras, monarquías y distintos tipos de regímenes. Siempre se ubica al lado de quien gobierna, sin importar cómo gobierne“.

Arcos explicó que, pese a las polémicas y al aumento de selecciones participantes, el Mundial mantiene su capacidad de movilizar audiencias porque el fútbol conserva su esencia como juego y sigue generando identidad colectiva. También destacó el efecto de las plataformas digitales en la exposición de los futbolistas, lo que permite que nuevas figuras lleguen a públicos que antes estaban alejados del deporte.

En cuanto a las críticas que recibe la selección argentina en parte de Latinoamérica, Arcos dijo que el fenómeno se ha intensificado por el efecto de las redes sociales. Recordó que incluso una columna donde descartó una conspiración para favorecer a Argentina generó una fuerte reacción. “Cualquier opinión que contradiga la teoría de la conspiración genera una reacción muy violenta“, afirmó.

A su juicio, las plataformas “siempre potencian el discurso más agresivo, conspirativo y nacionalista“.