Encuesta Ipsos: 60% cree que Chile se beneficia de la migración y 73% de migrantes declara haber sufrido discriminación

La encuestadora Ipsos presentó su informe N°52 “Claves Ipsos”, que mensualmente consulta a mil personas sobre sus opiniones y comportamientos en torno a temas de interés para el país. En esta edición se indagó sobre las actitudes de la ciudadanía frente a la migración, la experiencia de las personas migrantes en Chile y las percepciones sobre el ingreso al país de niños y niñas haitianas.

La actitud hacia la migración es más positiva que lo observado en los últimos tres años. Un 72% está de acuerdo con la idea de que migrar es un derecho humano, 5 puntos porcentuales más que en 2025.

Los principales aumentos se registraron en la cantidad de personas que piensan que un país puede beneficiarse al recibir personas migrantes, aumentado de 42% a 60% (+18 pp.), y en el acuerdo con que el Estado debe proteger y respetar los derechos humanos de las personas migrantes, sin importar su condición migratoria, aumentando el acuerdo de 44% a 60% (+16 pp.). Sin embargo, aunque crece en 10 pp., el acuerdo con que el Estado debe asegurar salud y educación a la población migrante alcanza sólo el 50%.

Al consultar por los principales beneficios que ha tenido Chile producto de la migración durante la última década, el aumento de la mano de obra aparece en primer lugar con un 54%. También se mencionan la tolerancia y aceptación de la diversidad (39%), el enriquecimiento cultural asociado a costumbres, gastronomía y estilos de vida (36%) y la llegada de nuevos profesionales al país (32%).

En contraste, en los problemas asociados a la migración se mantienen en primer lugar los nuevos tipos de delitos y mayor inseguridad (68%, 5 pp. menos que en 2025), seguido por los conflictos entre migrantes y población local por diferencias culturales o problemas de integración con un 39%.

Los problemas instalados en tercer y cuarto lugar crecieron en forma significativa respecto de hace un año: aumento de la informalidad del empleo (30% a 35% de menciones) y menos trabajos disponibles o con menor sueldo (26% a 30%).

“En un contexto económico complejo, con una alta tasa de cesantía y donde la inestabilidad laboral avanza como principal inquietud, la migración se visualiza como una preocupación y como competencia para la población nacional en materia laboral. Las alertas se prenden frente a una menor oferta de trabajo, donde se piensa que las personas migrantes podrían ser contratadas a menor costo o ejercer la función desde la informalidad”, comenta Alejandra Ojeda Mayorga, directora de Estudios Públicos de Ipsos Chile.

Experiencia de las personas migrantes en Chile

La integración a la sociedad chilena aparece como un proceso más difícil que hace un año para las personas migrantes. Solo un 30% indica que integrarse al país ha sido fácil o muy fácil, 6 pp. menos que en 2025.

Además, 73% de las personas migrantes encuestadas declara haber sufrido discriminación o xenofobia en Chile. En paralelo, al consultar a la población chilena por las características más frecuentes en el trato hacia los migrantes, las principales menciones son desconfianza con 60%, discriminación con 45% e indiferencia con 26%.

Sin embargo, 9 de cada 10 personas chilenas declara haber tenido contacto en el último mes con población migrante, de los cuales un 65% evaluando positivamente esas experiencias, mientras que solo 10% la considera negativa.

Caso de ingreso de vuelos a Chile con niños y niñas haitianas

Sobre el caso de ingreso al país de niños y niñas haitianas bajo la figura de reunificación familiar, 63% calificó la situación como muy grave o extremadamente grave. Al consultar por los aspectos más graves de la situación, 29% indicó la falta de coordinación institucional entre organismos del Estado para conocer rápidamente el paradero de los menores, 27% la aplicación inadecuada de criterios legales para el ingreso de los niños y 25% la baja protección de la niñez migrante por parte del Estado.

Además, sólo 45% cree que el caso habría sido tratado de la misma forma en medios de comunicación si se hubiese tratado de niños de otra nacionalidad, mientras que 36% cree que no hubiera sido así. En tanto, 71% cree que existió aprovechamiento político del caso.

“El tratamiento del caso del ingreso de niños y niñas haitianos al país es castigado por la opinión pública en relación con el comportamiento de los distintos actores involucrados. Lo que observa la ciudadanía es aprovechamiento político, en un escenario de interpretaciones precipitadas. Lo que creen las personas es que hubo descoordinación institucional y también errores legales. Pero, en la base, estaría la desprotección de la niñez migrante”, indica Alejandra Ojeda Mayorga, directora de Estudios Públicos de Ipsos Chile.