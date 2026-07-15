Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 15 de Julio de 2026


Gobierno suspendió clases para el viernes entre las regiones de Coquimbo y Maule

Tras una reunión en Senapred, Pavez señaló que "la suspensión de clases es una medida que se va a ir monitoreando conforme avance el sistema frontal".

Tras una reunión en Senapred, Pavez señaló que "la suspensión de clases es una medida que se va a ir monitoreando conforme avance el sistema frontal".

Educación

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, informó esta tarde la suspensión de clases en establecimientos de educación parvularia, básica y media para el próximo viernes en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins, Maule y Metropolitana.

Tras una reunión en Senapred, Pavez señaló que “la suspensión de clases es una medida que se va a ir monitoreando conforme avance el sistema frontal“.

“La decisión del Ministerio de Educación hoy a esta hora es sólo la suspensión de clases entre las regiones de Coquimbo y la región del Maule, ambas incluidas, incluyendo por supuesto la Región Metropolitana para el día viernes”, enfatizó.

“Las universidades tienen un estatuto distinto. Hay que estar, por supuesto, alerta a lo que cada plantel vaya a planificar, pero la información del Ministerio de Educación es para el sistema de educación no superior“, añadió.

En tanto, la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, recalcó que “el sistema frontal trae montos muy importantes de precipitaciones que se van a acumular además a lo largo de los días, en las regiones del centro sur desde el día jueves hasta el día domingo”.

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