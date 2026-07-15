Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 15 de Julio de 2026


La ESI 2025 retrata con crudeza la insuficiencia de los ingresos laborales en Chile

  • 15-07-2026

Sr. director:

Se acaban de publicar los resultados de la Encuesta Suplementaria de Ingresos 2025 y, tal como consigna La Tercera, “el grupo más numeroso de trabajadores del país, quienes habitualmente laboran entre 41 y 44 horas semanales, percibió durante 2025 un ingreso mediano de $800.000, lo que implica un alza nominal de 1,4% respecto de 2024”.

Sin embargo, al descontar la inflación, ese ingreso disminuyó en términos reales, pasando de $815.427 a $800.000. Para ese mismo grupo, el ingreso mediano por hora trabajada apenas alcanza los $4.400. La ESI 2025 retrata con crudeza la insuficiencia de los ingresos laborales en Chile.

 

Gonzalo Durán S., académico U. Chile y economista Fundación SOL.
Marco Kremerman S., economista Fundación SOL.

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