Mineduc suspendió clases para este miércoles en las regiones de Ñuble y Biobío

Debido al sistema frontal que afectará esta semana a la zona central del país, el Ministerio de Educación informó la suspensión de clases para el miércoles 15 de julio en las regiones de Ñuble y Biobío.

En tanto, el viernes 17 de julio esta medida se aplicará en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y Maule.

La suspensión incluye los niveles de educación parvularia, básica y media de dichas regiones, de los sistemas municipales y SLEP, particulares subvencionados y particulares pagados.

La medida es de carácter preventivo y busca resguardar la seguridad de las comunidades educativas.