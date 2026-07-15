Monitoreo del sistema frontal: lluvias llegaría esta tarde a la Región de O'higgins

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, junto a la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, entregaron un balance del sistema frontal que afecta a la zona centro sur del país, fenómeno que avanzaría hacia el norte durante las próximas horas. Las autoridades señalaron que hasta el momento las afectaciones son “puntuales y menores” en sectores de las regiones del Biobío y La Araucanía.

En La Araucanía es donde se presentan mayores perjuicios. Hay dos viviendas con daño menor en Galvarino a raíz del colapso del sistema de alcantarillado, por esta razón tres personas quedaron damnificadas.

En Lumaco, la posta de Manzanares se mantiene sin suministro eléctrico y está operando con generador. Por otro lado, en la comuna de Renaico se definió el cierre preventivo del puente El Almendro por la caída de árboles. En la misma línea, se cerró el puente Los Castaños en la ruta R-132.

En el caso de Pucón, al sector rural de Renahue, se reportó una remoción en masa en el kilómetro 18 de la ruta. Luego, en Villarrica, se produjeron “algunos colapsos” del sistema de alcantarillado en el sector urbano. Finalmente, en Teodoro Schmidt, en la provincia de Cautín, también hubo remociones en masa.

En el caso de la Región del Biobío se reportaron 70 viviendas con daño menor por anegamiento en Talcahuano y 18 en Tomé. Si bien durante la noche se envió una alerta SAE por la crecida del caudal del río Pichilo en la comuna de Arauco, éste ya disminuyó durante la mañana. “Por lo tanto, no hay riesgo de desborde a esta hora”, indicaron las autoridades.

“El sistema frontal ha seguido su avance como estaba proyectado ya alcanzando hasta la Región del Maule durante la madrugada. Va a seguir así durante el día esperando que alcance la Región de O’Higgins en el transcurso de la tarde noche”, afirmó la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián.

Por otra parte, en La Araucanía y el Biobío la intensidad de las lluvias debería disminuir de acuerdo a las proyecciones.