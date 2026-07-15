Cuenta Pública del Congreso: Paulina Núñez llama a que “el diálogo siempre le gane a la imposición”

La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), aprovechó la duodécima Cuenta Pública del Congreso Nacional para reforzar uno de los principales ejes de su gestión: la necesidad de recuperar el diálogo y los consensos en la política, especialmente en momentos en que el Senado enfrenta la discusión de la megarreforma impulsada por el Gobierno.

Ante el Presidente José Antonio Kast y los parlamentarios reunidos en el Salón de Honor del Congreso Nacional, la senadora sostuvo que Chile requiere acuerdos para avanzar y llamó a privilegiar el entendimiento por sobre las posiciones irreductibles. “Tenemos una hermosa y tremenda responsabilidad: sacar a nuestro país adelante sin más excusas. Y para cumplir nuestra misión, Chile necesita convicción, diálogo, consensos y capacidad de ejecución”, afirmó al iniciar su balance.

En esa línea, planteó que el Senado debe ser un espacio donde las diferencias políticas permitan construir soluciones comunes. “Legislar exige escuchar, estudiar, corregir y buscar una mejor respuesta antes de decidir, defendiendo las propias convicciones sin convertir al adversario en enemigo político”, señaló.

La presidenta de la Cámara Alta también puso el foco en la discusión de la megarreforma del Ejecutivo, cuya tramitación vive una jornada clave en el Senado. Al respecto, defendió el trabajo de la mesa política que impulsó para acercar posiciones entre el Gobierno y la oposición. “Siempre es más cómodo atrincherarse en la defensa de una ideología que no construye, cuando lo mejor es entrar a un debate de ideas con la esperanza de lograr un consenso”, declaró, y llamó a que “el diálogo siempre le gane a la imposición”.

Asimismo, aseguró que el Senado debe ser capaz de mantener las identidades políticas sin renunciar a los acuerdos. “Ese es el Senado que Chile necesita: uno donde las identidades políticas se mantengan intactas y, aún así, exista capacidad de reconocer una buena idea y convertir desacuerdos en soluciones”, afirmó.

Durante su rendición de cuentas, Núñez también destacó la labor legislativa desarrollada entre el 1 de julio de 2025 y el 30 de junio de 2026. En ese período ingresaron 749 proyectos de ley, de los cuales 251 se originaron en el Senado. Además, la corporación despachó 169 iniciativas y 115 fueron promulgadas como leyes de la República.

“Detrás de cada acuerdo hubo parlamentarios dispuestos a defender sus convicciones y, cuando Chile lo exigió, a construir un punto de encuentro”, valoró la presidenta del Senado, quien enfatizó que “lograr acuerdos es de valientes” y que no renunciará a ese objetivo.

Alessandri ofrece disculpas por decisiones del Congreso

La ceremonia comenzó con la intervención del presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Jorge Alessandri (UDI), quien sorprendió al ofrecer disculpas públicas por decisiones adoptadas por el Congreso en los últimos años y por el clima político que marcó ese período.

El diputado afirmó que pedía perdón por “extralimitar los debates en un período de escarnio público”, por la búsqueda de “aprobación permanente a cualquier costo” y por el “frenesí legislativo sin medir consecuencias”.

Asimismo, sostuvo que una de las principales consecuencias de ese proceso fue haber “dinamitado los ahorros previsionales de nuestros compatriotas”, en alusión a los retiros de fondos previsionales, los que, a su juicio, provocaron efectos permanentes sobre la economía y el acceso a la vivienda.

En tanto, Alessandri expresó su esperanza de que el Parlamento aprenda de esa experiencia y afirmó que espera que “este Congreso Nacional saque lecciones muy necesarias”, para que en adelante la prudencia y la templanza orienten el trabajo legislativo.