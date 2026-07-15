Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 15 de Julio de 2026


Senado vota hoy megarreforma: oficialismo tiene los 26 votos justos para aprobar

Se estima que la jornada podría terminar durante la madrugada del jueves, ya que deben efectuarse cerca de 80 votaciones separadas o renovación de indicaciones que serían solicitadas.

Se estima que la jornada podría terminar durante la madrugada del jueves, ya que deben efectuarse cerca de 80 votaciones separadas o renovación de indicaciones que serían solicitadas.

Política

A contar de las 15:00 horas de hoy, y hasta total despacho, el Senado debatirá y votará el proyecto de reconstrucción nacional en medio de gran expectación por el resultado.

Se estima que la jornada podría terminar durante la madrugada del jueves, ya que deben efectuarse cerca de 80 votaciones separadas o renovación de indicaciones que serían solicitadas.

El oficialismo tiene los 26 votos, uno más que los necesarios para aprobar por mayoría simple, debido a que perdió los respaldos de los senadores del PPD.

La polémica surgió luego de que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, introdujo una indicación ajena al acuerdo con la senadora Loreto Carvajal y Ricardo Celis.

Ambos anunciaron su respaldo a la invariabilidad tributaria, pero Quiroz introdujo una rebaja del impuesto corporativo del 23,5% al 22% para las empresas extranjeras que se acojan al mecanismo.

Aunque el ministro retiró la indicación y mantuvo la sobretasa de 1,3% —ya que el “corazón” del proyecto contempla una rebaja general de ese impuesto al 22%—, los senadores mantuvieron su rechazo.

Además, se espera que, de ser aprobado el proyecto, la oposición haga reserva de constitucionalidad por la invariabilidad tributaria, ya que compromete a varios gobiernos a futuro, y por otras disposiciones relacionadas con normas medioambientales.

De ser aprobado, la megarreforma volverá a tercer trámite y final a la Cámara de Diputados, donde nuevamente dependerá de los votos del Partido de la Gente (PDG).

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