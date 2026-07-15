Senador Saavedra (PS) por megarreforma: "Quiroz y el Presidente se refugiaron en la mayoría que tienen en el Congreso"

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el senador del Partido Socialista, Gastón Saavedra, se refirió a la recta final de la tramitación de la megarreforma. Abordó las diferencias que se han manifestado en su tienda en medio de este debate y aseguró que “hay cosas que no deben ser públicas”.

Consultado directamente por los roces entre la presidenta del partido, Paulina Vodanovic, y la senadora Daniella Cicardini, el parlamentario aseguró que ambas visiones son “parte de un mismo relato”.

“Unas, Vodanovic, pensaban que se puede influir en cambiar algo que sabemos que va a hacer mal para el país y para la ciudadanía, para las familias chilenas. Y otras pensaban que había que estar en una oposición, porque no había ningún espacio y no nos iban a escuchar”, explicó.

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“Pero eso ya fue”, agregó Saavedra, quien adelantó que el Partido Socialista rechazará “muchas cosas” y aprobará algunas menores, como lo referido al Sence que, a su juicio, pudo mejorarse. Además, respaldarán lo referido a reconstrucción.

Confirmó también que llevarán al Tribunal Constitucional la restitución de gastos para los inversionistas a los que se les revoque la Resolución de Calificación Ambiental (RCA). “A nosotros no nos parece eso. O sea, el riesgo al final lo toma siempre el Estado, no el privado (…) el fracaso siempre lo vamos a tener que asumir como chilenos”, aseveró.

En cuanto al rol que debe jugar el Partido Socialista dentro de la oposición, el senador aseguró que están en un debate programático interno para “construir un nuevo relato”. De todas formas, enfatizó que “el partido es dialogante, a veces con diálogos y tonos más subidos, pero finalmente tenemos acuerdo”.

“Ahora, hay cosas que no deben ser públicas y debe haber una mayor capacidad de diálogo y puertas abiertas. Probablemente ahí se cometió un error, fue notorio y público. Las explicaciones ahondan la falta nomás”, dijo el parlamentario refiriéndose a la disputa entre Vodanovic y Cicardini.

Afirmó que si bien existen diferencias generacionales, se debe encontrar un punto medio, “porque la sociedad chilena está compuesta por jóvenes, otros del medio y otros más viejos, como nosotros”.

“Estamos saliendo de un gobierno en donde hubo que integrar después un poquito de canas para poder darle la racionalidad a lo que se estaba haciendo. Entonces, esto es una cuestión permanente donde a veces falta la madurez suficiente como para enfrentar situaciones que son complejas, que son difíciles. Y ya está, ya fue, se da por superado, no se debe repetir y el Partido Socialista tiene un rol trascendente”, finalizó.

Megarreforma

Este miércoles la Sala del Senado votará hasta total despacho el proyecto de Reconstrucción Nacional del Gobierno, la llamada megarreforma, tras una expedita discusión en el Congreso para una iniciativa de su magnitud.

El senador Saavedra declaró que un proyecto de esta envergadura no puede ser discutido durante tan solo “un par de meses“, pues no deja “espacio para buscar acuerdos”, menos cuando “hay hasta absolutismo de una de las partes, aprovechándose de una mayoría que es circunstancial”.

“Pareciera ser que no está la responsabilidad, como gobernantes, como estadistas, de los impactos que tiene una reforma de esta magnitud”, criticó. En esa línea, cuestionó el impacto de la iniciativa “en el crecimiento, en la deuda pública, en el déficit fiscal, en la concentración de la riqueza y el aumento de la desigualdad”.

Argumentó que la fórmula utilizada por el Ejecutivo es la misma “que se aplicó en los tiempos de (Hernán) Büchi”. “No se puede conversar, porque no hay tiempo, porque no hay espacio o porque no se quieren conversar no más. Simplemente vienen con el titular, ‘mire, es que todo lo que se hizo para atrás no sirve, entonces nosotros venimos con una receta distinta y nueva’. No es distinta”. aseguró.

En cuanto al rol que ha jugado el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en la discusión del proyecto y en el fallido acuerdo con el PPD, Saavedra sostuvo que “cuando tú eres un negociador y después cambias los términos del acuerdo, que es lo que ocurrió, pierdes toda validez, pierdes la confianza y eso es lo que ocurrió acá”.

Asimismo, indicó que efectivamente existen dificultades para dialogar con el jefe de la billetera fiscal y expuso que, tanto Quiroz como el Presidente Kast se han “refugiado en la mayoría que hoy día tiene en el Congreso, no les importa y lo han dicho, basta con un voto y ya está”.