Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 15 de Julio de 2026


Tras su extradición: Karen Rojo es enviada al penal de San Joaquín para cumplir condena

Frente al inicio de su reclusión, la defensa de la exalcaldesa busca que el tiempo que estuvo privada de libertad en Países Bajos sea abonado al cumplimiento de la pena en Chile.

Frente al inicio de su reclusión, la defensa de la exalcaldesa busca que el tiempo que estuvo privada de libertad en Países Bajos sea abonado al cumplimiento de la pena en Chile.

Justicia

La exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, fue ingresada este martes al Centro Penitenciario Femenino de Santiago, en la comuna de San Joaquín, donde comenzará a cumplir la condena que mantiene vigente por fraude al fisco, luego de que el tribunal resolviera su ingreso tras la audiencia de control de detención.

Con la decisión judicial, Rojo quedó en calidad de condenada rematada, condición que se aplica cuando una sentencia ya se encuentra firme y ejecutoriada, es decir, sin recursos pendientes que puedan modificarla. En consecuencia, su permanencia en el recinto penitenciario corresponde al cumplimiento efectivo de la pena y no a una medida cautelar.

La exjefa comunal fue condenada a cinco años y un día de presidio por el delito de fraude al fisco, en una causa relacionada con la contratación irregular de una asesoría comunicacional durante su gestión al frente del municipio de Antofagasta.

Karen Rojo con chaleco amarillo en su audiencia de detención.
Audiencia de control de detención de la exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo. Foto: Aton.

Su defensa había cuestionado la realización de un control de detención, argumentando que, tras concretarse la extradición desde Países Bajos, correspondía únicamente su traslado al establecimiento penitenciario designado para ejecutar la sentencia.

Según los abogados, esa modalidad habría sido considerada durante el proceso de cooperación entre ambos países. Asimismo, la representación de Rojo sostiene que el tiempo que permaneció privada de libertad en Países Bajos mientras se desarrollaba el proceso de extradición debe ser abonado al cumplimiento de la condena en Chile.

En esa línea, la defensa de la exalcaldesa anticipó que solicitará a Gendarmería y a los tribunales competentes el reconocimiento de ese período para efectos del cómputo de la pena y la eventual postulación a beneficios penitenciarios, conforme a la legislación vigente.

Con su ingreso al penal de San Joaquín, Karen Rojo inicia formalmente el cumplimiento del saldo de la condena impuesta por la justicia chilena.

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