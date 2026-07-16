A las 2:40 horas el Senado aprobó megarreforma: Proyecto volvió a la Cámara

A las 2:40 horas de la madrugada de este jueves, el Senado concluyó la votación en particular del proyecto de reconstrucción, que tenía asegurados los 26 votos de mayoría del oficialismo. La oposición solo pudo pronunciarse con un máximo de 24 en contra. Incluso en algunos se abstuvo o votó a favor. En varios artículos, la oposición hizo reserva de constitucionalidad.

En el caso de la invariabilidad tributaria, que fijó condiciones impositivas en 10 años para las inversiones de 50 millones de dólares, en 15 años a las de entre 50 y 350 millones y en 20 años para las inversiones superiores a ese rango. Habrá una tasa corporativa de un 1,5% a las empresas que se acojan a la invariabilidad.

La disposición fue respaldada por 26 votos a favor, la abstención de Araya y 23 en contra, incluidos los senadores PPD Loreto Carvajal y Ricardo Celis, que habían llegado a acuerdo con el ministro Jorge Quiroz, pero que después después retiraron su respaldo debido a que el titular de Hacienda trató de compensar a las empresas con una rebaja del impuesto corporativo al 22%.

Durante el debate de la megarreforma, el senador Araya señaló que las negociaciones con el Gobierno permitieron “llegar a una propuesta mucho mejor”, pero que por lo sucedido con el ministro Quiroz, no concurrió con su voto.

Araya estimó que no hubo una “mala fe del ministro de Hacienda, creo que probablemente se debió a su impericia, a no conocer cómo funciona el sistema parlamentario”.

“Él no nos indicó una condición que era esencial, saber cuál era la tasa del impuesto corporativo. Como nosotros no estuvimos en conocimiento de que esto iba a ser el 22%, lamentablemente nos bajamos de este acuerdo, y no porque tengamos miedo o porque haya una aprensión con la izquierda que nos está presionando. A título personal, es porque creo que cuando uno hace políticas públicas tiene que mostrar todas las cartas arriba de la mesa”, aseveró.

En relación a la reducción de impuestos, se aprobó por 26 a favor y 24 en contra la rebaja gradual del Impuesto de Primera Categoría (IDPC) para grandes empresas del 27% al 23%. El cronograma establece una reducción en 25,5% para el año 2027, 24% para 2028 y la tasa permanente de 23% desde el año comercial 2029 en adelante. Esta disposición fue denominada como el “corazón” del proyecto.

Un poco más holgada fue la aprobación del mecanismo para el cálculo del impuesto territorial, que incorpora la exención del pago de contribuciones para los propietarios de la primera vivienda mayores de 65 años. La disposición se aprobó por 28 votos a favor, con el respaldo del PPD Pedro Araya y del independiente Karim Bianchi.

Ligado a lo anterior, se aprobó la entrega de una compensación al Fondo Común Municipal (FCM) equivalente de 1 millón 500 mil UTM para exención del impuesto territorial.

Respecto a la restitución de gastos a aquellas empresas, cuyos proyectos han sido revocados en una Resolución de Calificación Ambiental, varios senadores de oposición hicieron ver que esta medida “es única en el mundo, absolutamente irregular y con fallas jurídicas evidentes”. Pese a ello, se aprobaron los artículos relacionados con 26 favor y 24 en contra.

También se respaldó una reintegración gradual del sistema tributario, cuya implementación total está contemplada para el año tributario 2031, y que las empresas contribuyentes de primera categoría puedan descontar del impuesto a la renta que se paga cada año, hasta un 0,7% de la planilla anual de remuneración para capacitación (franquicia Sence).

Indicaciones de la oposición

En tanto, se apoyó una indicación del Frente Amplio que se introdujo en el primer trámite, que busca terminar con la obligación exclusiva para empresas con 20 o más mujeres a entregar el derecho de sala cuna; mientras que también corrió la misma suerte una norma que prohíbe el cobro de interés sobre interés. Sobre ambos temas el ministro Quiroz hizo reserva de constitucionalidad por no responder a las ideas matrices

Dicha autoridad también hizo ver problemas en una indicación de autoría de la senadora socialista Daniella Cicardini que fue aprobada en la Comisión de Hacienda. Esta dice relación el llamado con el derecho al olvido. Sin embargo, el ministro Quiroz volvió a hacer reserva de constitucionalidad por no estar incluida en el proyecto original.

La indicación establece que “los responsables del tratamiento de datos personales de carácter económico, financiero, bancario o comercial deberán eliminar de sus registros, internos o de comunicación a terceros, los datos personales relativos a información financiera de deudas impagas o extinguidas de personas naturales, cuando la deuda se hubiere hecho exigible o se hubiere extinguido”.

Ahora la megarreforma, que tiene discusión inmediata, volverá a la Cámara de Diputados para que curse su tercer trámite. Así las y los diputados deberán revisar los cambios introducidos en el Senado. De ser ratificados, la norma queda en condiciones de ser promulgada como ley; de lo contrario, debería conformarse una comisión mixta para zanjar las discrepancias.

La Previa

La sesión de Sala del Senado, citada especialmente para discutir en particular y votar la megarreforma, inició pasadas las tres de la tarde del miércoles. Sin embargo, el debate en sí tardó varias horas en comenzar, sobre todo, por las diferencias entre senadores y senadoras, respecto al orden en que se realizarían las votaciones.

Finalmente, lo que se resolvió fue votar artículo por artículo del extenso proyecto, dejando afuera un número acotado de normas, que no tenía indicaciones, o sobre las que no se pidió una votación separada.

Luego de pronunciarse sobre el artículo 1 del proyecto -que fue aprobado por unanimidad y se refiere a la reconstrucción de regiones afectadas por incendios- los parlamentarios comenzaron a entregar su visión general de la megarreforma.

Desde la oposición, se reiteraron las críticas a medidas clave de la iniciativa, como la disminución del impuesto empresarial del 27 al 23%, la invariabilidad tributaria o la eliminación de las contribuciones para los mayores de 65 años.

La senadora del Partido Comunista (PC), Claudia Pascual, afirmó que todas esas normas van a “permitir recaudar menos y no hay compensaciones estructurales”.

“Es bien triste este día. Estamos a las puertas, porque se sabe ya cuáles son los votos, de aprobar temáticas tremendamente complejas y regresivas para el Estado de Chile. Este es el día negro de las arcas fiscales. Vamos a retroceder”, sostuvo.

Por su parte, el senador de la UDI, Javier Macaya, aseguró comprender el planteamiento de la senadora Pascual: “Entiendo que desde su visión política pueda existir desconfianza frente a las herramientas que estamos impulsando”, dijo.

De todas maneras, el gremialista indicó que para él, “este no es un día triste, es un día de esperanza, es el día en que Chile comienza a entender la diferencia entre el estancamiento y el crecimiento”.