Argentina celebra su clasificación: "Lo viví tan locamente que no sé quién metió el gol"

Miles y miles de personas empezaron a llegar a la zona del Obelisco, en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, para celebrar este triunfo de la selección argentina frente a Inglaterra por 2-1 en las semifinales de la Copa del Mundo.

Fue realmente masiva la concurrencia de los hinchas para este festejo, después de un partido en el que sufrieron, como lo hizo Joaquín: “Lo viví muy tensionado, muy tensionado, pero con toda la fe, porque jugamos bárbaro, ganamos”, o Stefi, también al micrófono de RFI: “Lo viví tan locamente que no sé quién metió el último gol, desaforado”.

Más allá de la tensión con la que se vivió el encuentro, los hinchas se sienten muy cercanos, quieren mucho y le tienen mucha fe a esta selección.

“La unión que hay entre ellos, de no dar por perdido nada”, destaca Pablo, mientras Javier nos hablaba de su espíritu de lucha: “Yo creo que jugaron con mucho corazón y a último momento lo dan todo. Estamos sufriendo, pero este es un partido importante, pero creo que se notó y se nota en el festejo”.

Ahora falta la final contra España, en la que Argentina buscará de nuevo ser campeona del mundo, como lo hizo en el año 2022.