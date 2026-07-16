ASOF alerta por riesgo de desabastecimiento en ferias libres por sistema frontal

La Confederación Nacional de Ferias Libres, Persa y Afines (ASOF) emitió una declaración de alerta ante el violento sistema frontal que golpea a diversas regiones del país, advirtiendo sobre las graves dificultades que las lluvias y el viento están generando en el suministro de alimentos saludables. La presidenta del gremio, Paola Morales, hizo un llamado urgente a las autoridades de Gobierno y municipales para implementar mesas de coordinación y seguridad, enfatizando que el temporal ya ha provocado daños severos en múltiples recintos comerciales de la vía pública.

“Este frente de mal tiempo vuelve a dejar en evidencia una realidad que las ferias libres enfrentamos año tras año: en muchos casos nuestra infraestructura sigue siendo muy precaria y hace prácticamente imposible funcionar con normalidad”, sostuvo Morales. La dirigenta detalló que, aunque los locatarios mantienen la voluntad de mantener abiertos sus puestos, el anegamiento de calles y las ráfagas de viento impiden levantar las estructuras de manera segura, lo que impacta directamente en el bolsillo de los comerciantes y restringe el acceso de la ciudadanía a frutas y verduras a precios accesibles.

La dimensión del problema no es menor para la economía doméstica del país. De acuerdo con las cifras entregadas por la confederación, actualmente operan cerca de 1.500 ferias libres a nivel nacional, las cuales sostienen de manera directa e indirecta más de 400 mil puestos de trabajo. Ante este panorama, el gremio solicitó formalmente al Ejecutivo que comience a evaluar el diseño de subsidios o mecanismos de apoyo económico directo para las familias de feriantes que sufran pérdidas totales de mercancía o que se vean impedidas de trabajar por razones de fuerza mayor climática.

Frente a la recurrencia de temporales severos, ASOF planteó que es imperativo actualizar las políticas de planificación de las ciudades chilenas. En ese contexto, emplazaron al Ministerio de Vivienda y Urbanismo y a los gobiernos locales a que el diseño de los nuevos barrios y conjuntos habitacionales garantice, por ley, la habilitación de terrenos permanentes y equipados para el funcionamiento de ferias libres. “Necesitamos espacios seguros, indispensables y capaces de soportar de mejor manera las inclemencias climáticas para resguardar la seguridad alimentaria de la población”, concluyó Morales.