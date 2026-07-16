Damnificados, viviendas afectadas y masivo corte de suministro: el balance del temporal en la zona centro-sur

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El avance del agresivo sistema frontal que golpea al país -caracterizado por vientos de intensidad destructiva y copiosas precipitaciones en la zona centro-sur- concentró por completo la agenda de emergencia del Ejecutivo. Desde la comuna de San Bernardo, el Presidente de la República, José Antonio Kast, acompañado por el ministro del Interior, Claudio Alvarado, y la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, encabezó el comité técnico de operaciones para coordinar los recursos logísticos y de rescate de las Fuerzas Armadas y los equipos municipales.
Durante la instancia, el Mandatario valoró el despliegue del Ejército en terreno, mientras que el alcalde de San Bernardo, Christopher White, agradeció la presencia del Mandatario, indicando que su liderazgo unifica las voluntades institucionales “detrás de una misma bandera” por la seguridad vecinal. White destacó que los equipos municipales llevan una semana retirando escombros y han dispuesto más de 6.500 sacos de arena preventivos ante las severas deficiencias estructurales en los colectores de aguas lluvias de la zona.
Damnificados, viviendas afectadas y masivo corte de suministro
El ministro Alvarado detalló que, según el último reporte de Senapred, existen 250 personas afectadas a nivel nacional y 157 albergados en la Región Metropolitana. De estos últimos, 150 corresponden a la evacuación preventiva del campamento Ribera del Río Mapocho, en Talagante, operativo que desplazó a cerca de 1.500 personas.
En cuanto a infraestructura, se registran 159 viviendas con daños. Cuatro presentan destrucción total, ubicadas en la Región del Biobío, y nueve tienen daños mayores, concentradas entre Biobío y La Araucanía. Además, el secretario de Estado informó que 535.000 clientes están sin suministro eléctrico, principalmente en La Araucanía, Biobío, Maule y Valparaíso. Para enfrentar los cortes, se han desplegado 650 cuadrillas pesadas y 1.884 cuadrillas livianas, sumando un total de 6.791 operarios trabajando en terreno.
Alvarado confirmó que la suspensión de clases para el viernes 17 se extenderá desde Atacama hasta La Araucanía, sumando en las últimas horas a las regiones de Ñuble y Biobío. El ministro también recordó que los gobiernos regionales están habilitados, vía resolución, para gastar hasta el 2% de su presupuesto en emergencias, tras la previa aprobación en los Cogrid.
La directora de Senapred, Alicia Cebrián, advirtió que la alarma climática se extenderá hacia el norte hasta la Región de O’Higgins, previéndose el núcleo de mayor intensidad para fines de esta tarde y la madrugada del viernes. El mayor impacto ha sido la fuerza del viento costero, dato que fue refrendado técnicamente por el Centro Zonal de Meteorología Marina de la Armada en Valparaíso.
La marinero Elizabeth Villarroel, analista de la repartición naval, detalló que las rachas del borde costero alcanzaron una velocidad máxima de 104 km/h en la estación Faro Punta Ángeles. Los montos parciales de agua caída informados por la institución marítima registran 5,6 milímetros en el Faro Punta Ángeles, 6,4 mm en Rodelillo, 5,4 mm en Concón y 8,7 mm en Laguna Verde. Villarroel advirtió que las precipitaciones continuarán de forma persistente hasta el sábado 18 y recordó que se mantiene vigente un aviso de marejadas anormales, llamando al estricto autocuidado civil en el litoral.
Esta condición marina afectó gravemente a las comunas de Penco y Tomé, donde el oleaje ingresó a zonas pobladas. El Presidente Kast lamentó que la Escuela Modular de Punta de Parra en Tomé perdiera gran parte de su techumbre debido a estas ráfagas anómalas, confirmando el viaje del delegado presidencial a la zona afectada.
Orden de desalojo forzoso y el escenario por la megarreforma
Respecto a la permanencia de familias en áreas propensas a inundaciones o remociones en masa, el Presidente Kast endureció el tono oficial. Afirmó de manera categórica que el Estado no tolerará asentamientos humanos en lechos de ríos e instruyó al ministro de Vivienda, Iván Poduje, a acelerar las notificaciones correspondientes: “Si las personas voluntariamente no van saliendo, vamos a tener que tomar las medidas legales que correspondan para hacer desplazamiento de esas personas”, sentenció el Mandatario.
Finalmente, en el plano político, el Jefe de Estado defendió la estrecha votación con la que se aprobó la megarreforma económica en el Senado durante la madrugada, argumentando que la crisis laboral del país “no resiste demora” y desestimando el requerimiento de la oposición ante el Tribunal Constitucional. Para destrabar los apoyos locales, el ministro Alvarado anunció un acuerdo con la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM): el Ejecutivo compensará íntegramente mediante la ley de reajuste el déficit de 70 millones de dólares que generará la exención de contribuciones a adultos mayores. “No hay desfase, la exención rige desde 2027 y ese mismo año los municipios recibirán los fondos”, clausuró la autoridad de Interior.