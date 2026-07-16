FCFM de la U. de Chile liderará inédito proyecto para reducir la huella hídrica en la extracción de litio

El litio se ha convertido en uno de los minerales más estratégicos para enfrentar el cambio climático y su demanda crece impulsada por la expansión de los vehículos eléctricos y los sistemas de almacenamiento de energías renovables. Sin embargo, el desafío ya no consiste únicamente en producir más litio, sino en hacerlo de manera sustentable, reduciendo el consumo de agua en ecosistemas extremadamente frágiles como los salares del norte de Chile.

Con ese objetivo, el director del Advanced Mining Technology Center (AMTC) de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM) de la Universidad de Chile, Dr. Humberto Estay, liderará un nuevo proyecto de investigación internacional adjudicado en el marco de la Convocatoria de Proyectos Conjuntos ANID Chile–BMBF Alemania 2025, de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, iniciativa que busca desarrollar soluciones científicas para la implementación sustentable de las tecnologías de extracción directa de litio (DLE, por sus siglas en inglés).

En la investigación también participan especialistas del Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes (CEGA), ambos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM) de la Universidad de Chile, junto a investigadores del Instituto de Tecnología de Karlsruhe (KIT) de Alemania y la Universidad de Atacama.

El proyecto, titulado “Hacia la implementación sustentable de los procesos de extracción directa de litio: mejorando el manejo de agua y el compromiso comunitario”, apunta a uno de los principales desafíos que enfrenta la Estrategia Nacional del Litio: avanzar hacia procesos de producción con menor impacto ambiental y social.

Reducir la huella hídrica

Chile posee las mayores reservas de litio del mundo y, como parte de esta Estrategia, ha definido que las futuras explotaciones deberán utilizar tecnologías de extracción directa, las cuales permiten recuperar el mineral sin recurrir a las extensas piscinas de evaporación utilizadas actualmente. Y aunque estos procesos reducen significativamente la pérdida de agua, todavía presentan importantes desafíos científicos y tecnológicos.

El Dr. Humberto Estay explica que “las tecnologías de extracción directa representan un avance muy importante respecto de los métodos convencionales, pero todavía debemos resolver aspectos fundamentales relacionados con el consumo de agua, el uso de energía, la reinyección de salmueras y la comprensión de sus efectos sobre los sistemas hidrogeológicos de los salares. Nuestro objetivo es aportar evidencia científica que permita implementar estas tecnologías de manera realmente sustentable”, explica.

La investigación abordará estos desafíos desde tres dimensiones complementarias. La primera consiste en desarrollar una nueva generación de procesos de extracción directa capaces de recuperar simultáneamente litio y agua de alta calidad mediante tecnologías avanzadas de membranas, reduciendo así la huella hídrica de la producción.

En paralelo, el equipo realizará estudios geológicos, hidrogeológicos e hidrogeoquímicos en salares de la Región de Atacama para comprender cómo la reinyección de salmueras podría afectar el funcionamiento natural de estos ecosistemas. El tercer eje, en tanto, estará orientado al trabajo con las comunidades cercanas a los salares, generando actividades de transferencia de conocimientos sobre las nuevas tecnologías de extracción de litio y promoviendo una participación informada en un contexto de creciente desarrollo de proyectos mineros.

Química de las salmueras

Uno de los aspectos menos estudiados en la producción de litio corresponde al comportamiento de las salmueras una vez que el mineral ha sido extraído. Mientras el equipo chileno desarrollará nuevos procesos de extracción y caracterizará los sistemas hidrogeológicos de los salares, el grupo del KIT construirá modelos numéricos para simular la reinyección de las salmueras agotadas, utilizando la información obtenida durante el proyecto.

“Hoy conocemos mucho sobre la química de las salmueras, pero todavía existen importantes incertidumbres respecto de cómo funcionan estos sistemas en profundidad. Integrar nuevas tecnologías de extracción con modelos hidrogeológicos, geoquímicos y mineralógicos permitirá avanzar hacia decisiones mejor fundamentadas sobre el manejo sustentable de los salares”, señala el profesor Diego Morata, Director de CEGA e investigador del proyecto.

Además del desarrollo tecnológico, la iniciativa contempla la formación de estudiantes de magíster, doctorado e investigadores postdoctorales, la organización de seminarios científicos en Chile y Alemania y la elaboración de un policy brief con recomendaciones para futuras políticas públicas y estándares ambientales asociados a la producción de litio.