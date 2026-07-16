Fuerzas Armadas activan flota de emergencia y el Ejecutivo amplía suspensión de clases

Ante el severo evento meteorológico que impactará a diversas zonas del país, las autoridades gubernamentales y los altos mandos de las Fuerzas Armadas oficializaron la estrategia logística y de respuesta rápida para enfrentar la emergencia. Durante la instancia, se anunció la ampliación de medidas preventivas para las comunidades educativas y se establecieron estrictos protocolos para coordinar la ayuda proveniente del sector privado.

El comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) confirmó que la institución se encuentra bajo alerta operativa máxima. Las misiones estarán orientadas al rescate de personas, la distribución de víveres y la habilitación de puentes aéreos para localidades que puedan quedar aisladas producto del temporal. Para asegurar la efectividad de las maniobras, se ha movilizado una flota estratégica que incluye:

18 helicópteros operativos para respuesta rápida y extracción.

7 aeronaves de transporte pesado .

12 aviones de transporte mediano.

“Cada misión que nosotros vayamos a ejecutar es para llevar esperanza y una mano que ayuda a nuestros conciudadanos”, subrayó el alto oficial sobre el despliegue coordinado con el Ejército y la Armada.

En paralelo, el ministro de Defensa subrogante, Cristián Bolívar, precisó que el Estado Mayor Conjunto lleva 48 horas ejecutando acciones preventivas, destacando los apoyos continuos en la localidad de Corral, los despliegues territoriales en Alto del Carmen y las evacuaciones nocturnas efectuadas el miércoles en sectores críticos de la Región Metropolitana.

Extensión de la suspensión de clases y advertencia al sector privado

En materia civil, se concretó el traslado anticipado de viviendas de emergencia hacia las regiones de Ñuble y Biobío, proyectando también coberturas en Coquimbo y Atacama en caso de ser necesario. Asimismo, el Gobierno actualizó el alcance territorial de la suspensión de clases para este viernes 17 de julio. La medida, que originalmente abarcaba a los establecimientos situados entre las regiones de Coquimbo y el Maule, se amplió oficialmente para cubrir a toda la Región de Atacama.

Al cierre del balance, el Presidente de la República valoró la rápida disposición de empresas mineras y constructoras que ofrecieron maquinaria y aeronaves. No obstante, el Jefe de Estado fue tajante al exigir que todos los aportes se canalicen obligatoriamente a través del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).

“No sacamos nada si nos dicen ‘le facilito un helicóptero o un camión’, si no nos colaboran también con los insumos, sea el petróleo o los operadores”, advirtió el Mandatario, recalcando que cualquier apoyo aéreo debe estar bajo el estricto control de la FACh y la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) para evitar accidentes u obstrucciones operativas. “Cuando decimos ‘Chile se cuida’, se cuida entre todos”, concluyó, enfatizando la necesidad de actuar como un solo bloque institucional frente a la crisis climática.